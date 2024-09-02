快訊

柯文哲回家了！小草要北檢道歉 館長離開前「這句」超嗆

兆豐證海外債平台 上線

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
兆豐證券推出全新海外債電子交易平台「兆好Bond」，精選20檔優質小額債投資標的，只要1,000美元就可參與申購。投資人資金有限也能輕鬆投資全球知名企業。兆豐證券／提供
兆豐證券推出全新海外債電子交易平台「兆好Bond」，精選20檔優質小額債投資標的，只要1,000美元就可參與申購。投資人資金有限也能輕鬆投資全球知名企業。兆豐證券／提供

隨美國聯準會降息時程逐漸明朗，海外債券投資正是好時機。對資金有限的小額投資人來說，除存股外，現在也多了「存債」新選擇。兆豐證券全新海外債電子交易下單平台「兆好Bond」即日起上線，平台提供100檔債券標的，交易種類多元化，其中包括20檔精選小額債券，只要1,000美元就可入手。

另外，還有80檔債券標的，只要1萬美元即可下單交易、進行投資。「兆好Bond」提供低申購門檻及小額債選擇性皆優於市場上其他選擇。

兆豐證券「兆好Bond」精選20檔小額債券，共涵蓋六大領域，科技業有三檔，如美國知名科技公司IBM等；金融類有三檔，如保德信金融、大都會人壽；核心消費類有五檔，如聯合利華等；醫療保健類有三檔，例如聯合健康集團；工業類有兩檔、美國公債有四檔。

其中，債券票面利率超過4%高達14檔，為殖利率高且優質的投資級債券，即使是小資族也能輕鬆「存債」投資全球知名企業。

除調降海外債券申購門檻，近年科技股話題帶動複委託交易金額及開戶數快速成長，為協助投資人布局海外商品，自即日起透過兆豐證券複委託平台電子交易下單美國、日本及香港市場，免低收手續費。

此外，兆豐證券領先業界推出「MegaGo每股購」美股市場以股計費均一價，大幅降低投資人在下單時的手續費負擔，讓海外股市投資變得更輕鬆，資金可發揮更大的效用。

想要投資海外股市需先開立複委託帳戶，即日起至今年底，線上開立兆豐證券新戶或開立複委託新戶，開戶成功且在次月底前完成台股或美股電子交易一筆，就送100元超商即享券。

成交金額每達新台幣10萬元，有機會抽中ezfly 30,000元旅遊金或家樂福2,000元即享券，新戶送好禮活動資訊請上兆豐證券理財網點擊「AI新紀元．線上e起開」線上開戶抽好禮活動網頁https://bit.ly/4d3pPbx

債券 兆豐

延伸閱讀

兆豐證券推1,000美元投資海外債 美、日、港股享免低收手續費

凱基債券ETF艦隊公告配息 00945B配息開獎

除00878外0056及00919耐跌程度並不及格！ 小車「三原因」：終於開始買進美債ETF

00959B投等美債一張10元…現在買債券ETF還有機會？ 股魚：降息都還沒開始呢

相關新聞

台股9月 兩個題材發燒…將演出「下有撐」戲碼

台股上周守穩22,200點關卡，展望9月台股雖有美國經濟數據、聯準會利率決策等變數，但多方主打月底、季底雙重作帳，以及9...

輝達看好需求 外資續喊買台積

輝達本季財測雖未能達到投資人的超高期待，但管理階層仍看好需求，花旗、美銀分析師重申，維持對台積電的買進評等。

台股資金活水增援 千億股息秋節前出籠

台股盤勢上演22,300點攻防戰，所幸兆豐金、統一、合庫金、統一超、力成、大成鋼、台肥等91檔上市櫃公司，預計將在中秋節...

權王夠利 花旗、美銀喊買

輝達（NVIDIA）本季財測雖未能達到投資人的超高期待，但管理階層仍看好需求，花旗、美銀分析師均重申，維持對輝達AI晶片...

成長性佳優質股 抗震

台股多空震盪，法人昨（1）日表示，大盤短線多空震盪劇烈，但在市場資金仍充沛下，現階段中長期業績成長性與能見度高的優質股，...

一周盤前解析／半導體設備、化材 有戲

台股上周五（30日）因權值股只守不攻，漲點無法繼續擴大，不計入MSCI生效最後一盤有大量進出，成交量能仍低於3,000億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。