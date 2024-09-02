就市論勢／AI 鏈、水冷散熱 可留意

盤勢分析

近兩個月金融市場表現只能用「峰迴路轉、高潮迭起」形容，7月中旬，除了市場開始擔憂AI半導體產業盈利能見度、美國景氣衰退疑慮，以及日圓利差交易快速平倉也造成資金快速抽離，導致全球股市波動幅度異常巨大。

所幸後續美國消費及初領失業金人數等經濟數據傳來佳音，美股表現隨之止穩後反轉向上，台股加權指數也在8月5日下探短期低點後，迎來一波報復性反彈。

投資建議

AI是科技產業大趨勢，台灣半導體業明顯受惠，主因上、下游產業鏈完整性高，仍然是目前的投資首選族群，不只是台積電值得關注，伺服器組裝、水冷散熱、以及高速連接等具有寡占性質的台灣業者也可留意。CoWoS先進封裝設備方面，特別是有能力提供CoWoS-L封裝的設備商，可以多加關注，主因這是今年才開始啟用的先進封裝技術，隨著台廠高度配合台積電（2330）研發相關零組件及調整封裝良率，有機會繼續將相關設備零件商機留在台灣。

至於傳產業，可留意沉寂已久的高爾夫球具廠，目前台灣業者正緊鑼密鼓為客戶新產品進行前置作業，出貨後可助攻營運。

高股息股方面，台灣前段班金控業者獲利持續傳來意外之喜，可留意是否有意願提高明年配息；第4季將有多檔高股息ETF換股，可觀察預估殖利率4%以上的個股。