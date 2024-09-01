AI主題持穩、蘋概股增溫 有利台股後市表現

隨著時序上步入9月，包括美國聯準會利率政策方向有望趨於明朗、台美重要大廠法說陸續登場、財報表現數據揭曉，稍早市場處於在等待訊息氛圍、雜音干擾、估值修正，還有美國大選出現變化等，都讓原本台股從大區間整理格局，轉為逐步回穩中。

安聯投信台股團隊表示，市場聚焦美台重要科技股財報與法說展望，在相關訊息揭曉後，預期落差致使特定族群與盤勢出現震盪；儘管AI等族群短線上受到美特定大廠財報影響而處於整理走勢、但大致上表現已逐步回穩；此外，iPhone題材也因新機即將上市而提振相關蘋概股。

就基本面，安聯投信台股團隊表示，關注輝達GB200出貨動能、iPhone 16發表後銷售成績表現，仍是牽動第四季電子股表現的關鍵因素；前者將在9月份進入量產前的最後階段，年底前正式出貨的規劃不變，iPhone 16搭配AI功能能否激發再一次購買熱情是觀察重點。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，全球矚目的「台北國際半導體展」即將登場，表現維持相對強勢的台廠工具機供應鏈，仍有望受到活動相關訊息與題材的支撐；不過在蘋概股題材增溫、AI所支撐的相關設備漲多面臨整理氛圍轉換下，從設備、半導體前端等轉到消費電子相關主題，盤面有望處於良性資金輪動。

另方面，近期爆紅的《黑神話：悟空》，安聯投信台股團隊表示，這股熱潮可關注未來是否有望帶動顯卡、電競等更偏向消費主題的表現。

安聯投信台股團隊表示，長線要素並無太大變化，加上AI主題回穩，又有蘋概股等題材增溫，有利盤勢後市表現；在資金面，仍須留意美國聯準會降息後的國際資金流向是否再次出現變化，以及美元走勢變化可能對第3季財報預期影響程度。目前大盤符合技術面修正的走勢預期，整理格局持續中，策略上建議不躁進、可以定期定額或不定額伺機逢低累積部位。