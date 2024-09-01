iPhone 新機9月亮相 法人看好台積電、大立光等蘋果概念股

蘋果將於台北時間9月10日凌晨1時舉行2024年秋季新產品發表會，市場預期會中將發表 iPhone16、新款 Apple Watch 與新款 AirPods，在 Apple Intelligence 導入 iPhone 後，有望掀起換機潮，法人看好台積電（2330）、大立光（3008）等供應鏈營運將受惠。

分析師指出，蘋果今年秋季新產品發表會，預期此次新品發表會中將發表 iPhone16、新款 Apple Watch 與AirPods 4；iPhone16將維持4款機型配置；新款 Apple Watch 除了 Apple watch series 10外，也將發表 Apple Watch Ultra 3；在新款 AirPods 方面，此次將發表二款 AirPods 4，預期將分為具有主動降噪（ANC）功能，以及沒有主動降噪功能的機型。

由於蘋果在6月的 WWDC 大會上正式發表 Apple Intelligence，將支援 iPhone、iPad 及 Mac，但 iPhone 僅支援搭載A17 Pro與M系列處理器的硬體，且硬體最小 DRAM 容量為8GB；AI相關功能除了在本機上完成，亦會串接OpenAI 的 GPT-4o 模型來完成較複雜的AI功能，並只在 iOS 18、iPad OS 18以及 mac OS Sequoia 上提供。

iPhone、iPad、Mac 與 Macbook 硬體的裝置端模型完全與及用戶個人資訊結合，裝置端AI模型與 Siri 語音助理結合後，提供用戶更加智慧化、自動化與個人化的使用體驗，裝置端AI只在用戶硬體上運算，不會將資料儲存在雲端、也不會側錄用戶個人訊息，當下達的指令超過本機運算能力，會請示用戶是否連接至 GPT-4o 上完成指令。

由於 Apple Intelligence 僅支援 iPhone A17 Pro、iPad、Mac M1~M4及更新型的處理器，若處理器較為老舊、 DRAM 容量小於8GB的機型，未來即使升級至iOS 18、iPad OS 18以及 mac OS Sequoia 皆無法使用AI功能，比 iPhone15 Pro/ Pro Max更老舊、低階的 iPhone 將無法使用 Apple Intelligence，預期將加速蘋果硬體換機需求，今年下半年將是 iPhone 長線換機起點，有利蘋果供應鏈業績向上成長，台積電、鴻海、大立光、晶技、華通、台光電營運將受惠。