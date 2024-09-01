快訊

高雄三井施工商場傳工安意外 吊塔掉落砸人1死1重傷

用鍋碗邊緣敲雞蛋？可能有2食安風險！專家教最安全打蛋法

柯文哲遭聲押禁見 昔力挺他的愛莉莎莎「貼全黑圖洩心情」

台股週線翻紅 法人：9月資金聚焦蘋概AI半導體

中央社／ 台北1日電
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

台股8月30日收在22268.09點，週線翻紅上漲110.04點。法人指出，短線台股回檔修正後，近期指數以區間整理為主，個股表現空間較大，9月科技題材不斷，市場資金焦點有望鎖定在蘋果概念股、人工智慧（AI）及半導體概念股。

台股8月30日開高後漲勢收斂，由於指數編纂公司MSCI（明晟）半年度權重調整於盤後生效，台股尾盤爆出新台幣1175億元大量，終場加權指數上漲66.24點，收在22268.09點，成交值增至新台幣4008.4億元。

日盛投信台股投資研究團隊表示，美國今年第2季國內生產毛額（GDP）上修至3.0%，大幅優於市場預期，反映消費者支出上修的影響，且8月24日當週初次申請失業金人數低於預期，2項經濟數據在一定程度上緩解市場對經濟衰退的擔憂。

日盛投信台股投資研究團隊指出，美國聯邦準備理事會（Fed）9月降息幾乎已成事實，接下來將觀察9月開會前的就業及通貨膨脹數據，以判斷降息幅度。台股在大盤成交量偏低狀態下，各類股輪漲機率較高，以個股題材表現為主。

日盛投信台股投資研究團隊認為，進入9月科技題材不斷，9月4日至6日將舉行台北國際半導體展，今年重點聚焦先進製程、矽光子領域議題；蘋果秋季新品發表會將在台灣時間9月10日登場，iPhone 16可望導入AI功能，市場看好2024年iPhone 16銷貨量有機會優於預期。

日盛投信台股投資研究團隊指出，全球伺服器市場2024年主要驅動力為AI伺服器，不論雲端服務商、伺服器品牌商訂單均在上升，北美4大雲端服務供應商（CSP）持續加大資本支出，市場資金焦點有望鎖定在蘋概股、AI及半導體概念股。

永豐投顧分析，由於市場等待降息已久，9月降息可能造成市場波動，資金將抽離觀望，等待美國總統大選結束，預期從8月出現的低量狀態會延續。另外值得注意的是，今年本土資金投入股市特別踴躍，投信持續買超，相較於以往市場注意外資動向，今年可以多關注投信布局。

台股 蘋果概念股

延伸閱讀

台股自歷史高點回落以來 這檔月配台股ETF新兵受益人數穩居冠軍

台股基金8月表現統整 中小型或店頭基金強

中小績優尖兵 投信力捧…有望躍居9月盤面要角

台股9月天 名家指點五題材…留意台積、大立光、鴻海走勢

相關新聞

股息破50萬…今年領比去年「一帆風順」還要多！ 存股哥：逆風前進擴大舒適圈

存股人最擅長的就是「逆風前進」，去年一帆風順，但我的總值跟股息反而還沒比大起大落的今年多，只要跨過一道坎，你就會發現過去的不舒適竟然又變成自己的舒適圈。

中小績優尖兵 投信力捧…有望躍居9月盤面要角

投信7、8月合計買超上市櫃股票達2,699.2億元，時序將進入9月，拚績效壓力驟然升高，因此，投信已提前布局的億光、可成...

台股9月天 名家指點五題材…留意台積、大立光、鴻海走勢

展望9月台股表現，新光投信董事長劉坤錫等五大名師認為，指數仍在22,000點上下10%移動，偏多族群以蘋概、AI、半導體...

半導體展點火 設備概念股燒…迎黃金十年榮景

2024國際半導體展本周登場，隨台積電上調資本支出海內外布建新廠、擴產先進封裝，美光積極布局高頻寬記憶體（HBM）產能等...

專家：Fed動向 主導台股關鍵

台股9月雖具備半導體展及蘋果新產品發表會等正向題材，但投資專家認為，美聯準會（Fed）動向才是主導關鍵，因為台股與美股關...

外資加碼金控股 最愛富邦

外資8月殺聲震天，全月賣超台股1,347億元，但也增持富邦金、國泰金等十檔金控股，其中富邦金最獲外資青睞，外資持股比率單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。