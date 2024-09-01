台股週線翻紅 法人：9月資金聚焦蘋概AI半導體

台股8月30日收在22268.09點，週線翻紅上漲110.04點。法人指出，短線台股回檔修正後，近期指數以區間整理為主，個股表現空間較大，9月科技題材不斷，市場資金焦點有望鎖定在蘋果概念股、人工智慧（AI）及半導體概念股。

台股8月30日開高後漲勢收斂，由於指數編纂公司MSCI（明晟）半年度權重調整於盤後生效，台股尾盤爆出新台幣1175億元大量，終場加權指數上漲66.24點，收在22268.09點，成交值增至新台幣4008.4億元。

日盛投信台股投資研究團隊表示，美國今年第2季國內生產毛額（GDP）上修至3.0%，大幅優於市場預期，反映消費者支出上修的影響，且8月24日當週初次申請失業金人數低於預期，2項經濟數據在一定程度上緩解市場對經濟衰退的擔憂。

日盛投信台股投資研究團隊指出，美國聯邦準備理事會（Fed）9月降息幾乎已成事實，接下來將觀察9月開會前的就業及通貨膨脹數據，以判斷降息幅度。台股在大盤成交量偏低狀態下，各類股輪漲機率較高，以個股題材表現為主。

日盛投信台股投資研究團隊認為，進入9月科技題材不斷，9月4日至6日將舉行台北國際半導體展，今年重點聚焦先進製程、矽光子領域議題；蘋果秋季新品發表會將在台灣時間9月10日登場，iPhone 16可望導入AI功能，市場看好2024年iPhone 16銷貨量有機會優於預期。

日盛投信台股投資研究團隊指出，全球伺服器市場2024年主要驅動力為AI伺服器，不論雲端服務商、伺服器品牌商訂單均在上升，北美4大雲端服務供應商（CSP）持續加大資本支出，市場資金焦點有望鎖定在蘋概股、AI及半導體概念股。

永豐投顧分析，由於市場等待降息已久，9月降息可能造成市場波動，資金將抽離觀望，等待美國總統大選結束，預期從8月出現的低量狀態會延續。另外值得注意的是，今年本土資金投入股市特別踴躍，投信持續買超，相較於以往市場注意外資動向，今年可以多關注投信布局。