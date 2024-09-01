迎接聯準會降息 以債為核心輔以題材股掌握多元機會

8月初市場在經濟放緩擔憂重燃下走跌，但隨市場樂觀看待聯準會降息，信心逐漸修復，惟本週輝達業績再添市場變數，綜觀8月股債波動加劇，總計8月以來台灣金管會證期局核備的968檔境外基金(股、債均含)平均下跌0.78%，其中，693檔股票型基金平均下跌0.83%，258檔債券型基金平均下跌0.63%。

富蘭克林證券投顧表示，目前正處美國經濟放緩但仍保有韌性、聯準會將轉為降息的關鍵時刻，短線有望呈現股債齊揚格局，建議以靈活調整配置的美國平衡型基金及精選收益複合債券型基金為核心，搭配美國非投資等級債券型基金，卡位降息前的收益和未來資本利得空間。

此外，聯準會九月將啟動降息，正式加入全球央行寬鬆貨幣政策行列(日本除外)，預期美元指數走勢偏弱，締造非美元貨幣的升值機會，投資人可透過全球債券型基金及新興當地貨幣債券型基金參與。在股市方面，市場需透過更多數據確認美國景氣降溫速度和幅度，加上中東情勢、十一月美國選舉前變數仍多，消息面仍將牽動股市波動，建議採取分批加碼或大額定期定額策略，首選創新商機(AI科技和生技)、淨零轉型(公用事業和氣候變遷)、亞洲改革(印度和日本)，積極者可搭配黃金產業型基金操作。

主要股票暨產業型基金：衰退疑慮加劇市場震盪，但降息預期發酵提振房地產、黃金

美國失業率在7月數據觸及「薩姆法則」，引發經濟衰退疑慮，儘管隨後的初領失業金、零售等數據以及美國零售巨頭財報仍顯示內需穩健，緩解了經濟放緩疑慮，但與景氣循環連動性高的能源、天然資源、美國中小型股等類型基金表現落後，分別下跌4.19%、2.95%、4.3%，美股、科技股也分別下跌1.42%、1.45%，不過，經濟擔憂也強化聯準會降息預期，主席鮑爾更幾乎在全球央行年會明示9月將降息，激勵全球不動產、黃金等利率敏感領域上漲2.4%、1.55%。在區域股市中，台股漲幅達3.24%，居冠，主要是受通訊、光電等類股拉抬。

富蘭克林證券投顧表示，現階段來看，美國經濟實現「軟著陸」的可能性仍高，經濟衰退並非市場基本情境，而即使美國經濟放緩，聯準會也有足夠的降息空間，主席鮑爾更已表態支持9月降息，將有助支撐美國經濟並有利於美股中長期表現。

在題材上，輝達上季財報再次輕鬆打敗預期，財測也優於共識預期，雖股價在業績公布後回落，但執行長黃仁勳仍強調全球正全力從傳統資料中心轉換成以加速運算和AI為主軸的現代化運算中心，而這只是剛開始，放眼長線，隨愈來愈多領域開始運用AI，新一輪工業革命可望延續新一波市場榮景，通訊服務、科技兩類股有望成為最大受惠者，短線出現修正反而提供逢低進場或定期定額介入機會。若投資人對科技股存有疑慮，也可選擇布局先前表現落後、評價相對較低的類股，並藉由多元化投資來參與美股中長期行情與降低波動度。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利團隊投資長史考特·葛拉瑟指出，科技七雄的崛起使市場集中度達到1970年代以來最高水準，但我們認為市場集中度可能會停滯在當前水準附近，長遠來看，隨巨型股集中度停滯、更多類股及中小型股帶來更大貢獻，市場廣度將恢復到更健康的水準，我們認為多元化投資組合在未來12-18個月內應會開始跑贏大盤。

富蘭克林坦伯頓研究院資深市場策略師克里斯·加利波(Chris Galipeau)表示，自1972年以來共有7個與經濟衰退相關的降息週期、5個與經濟擴張相關的降息週期。當首次降息與經濟擴張同時發生時，投資人通常會變得更加樂觀，在接下來的3個月、6個月、12個月裡，史坦普500指數平均分別上漲6.79%、9.79%、16.66%，但當降息與經濟衰退同時發生時，首次降息後3個月內股市平均會下跌4.96%，但6個月、12個月後將轉為上漲，漲幅為1.01%、4.98%。而考量目前經濟情勢，我們將2024年的降息歸類為擴張性降息，預期牛市將會延續，降息後增加股票部位可能很有吸引力。

主要債券及平衡型基金：經濟衰退疑慮夾雜降息預期，債市震盪

8月以來債市漲跌互見，美國與環球的非投資等級債與平衡型基金表現相對落後，主要是受美國經濟衰退疑慮的影響，但歐洲非投資等級債基金上漲1.03%，表現居前，因受惠於歐洲央行降息預期題材，而雖市場也預期聯準會即將降息帶動美國公債殖利率下滑，但美國政府債基金仍下跌0.91%，因有很大一部份是受台幣強勢升值2.58%的匯率影響。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克表示，近期市場波動凸顯股市表現集中於少數標的的風險，評價面過高與對科技及AI股的寄望與依賴過深使股市顯得脆弱，不過防禦型資產仍具備吸引力，如：成熟國家公債。市場波動與修正若時間更拉長或幅度更加大，我們將更掌握機會將投資組合調向中性，即股債均衡的配置。