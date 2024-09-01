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股息破50萬…今年領比去年「一帆風順」還要多！ 存股哥：逆風前進擴大舒適圈

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

今年第三季也只剩最後一個月，統計一下我今年截至第三季的股息共$393,800，第四季應該可以領個12-15萬，所以我今年股息至少可以破50萬沒問題，希望明年開始穩破60萬

因為我是今年2-3月才開始組月月配股息現金流，第一季股息比較少只有$45,000，第二季增加了近一倍到$89,800，第三季加上金融股直接大爆衝到$259,000。

股票市值的部分今年初還在600出頭萬，6-7月一度破800萬，半年的時間增加100多快200萬，方法其實簡單暴力，就是用質押衝高張數，股息不斷再投入加上股價成長，總值很快就上去了。

今年也不是一帆風順，4月跟7-8月都有一波大跌，8/5還創下單日1807最大跌點，印象中也有好幾次400、500跌點，但我覺得屁事就是用來解決的，與其抱怨環境倒不如想辦法解決問題。

存股人最擅長的就是「逆風前進」，去年一帆風順，但我的總值跟股息反而還沒比大起大落的今年多，只要跨過一道坎，你就會發現過去的不舒適竟然又變成自己的舒適圈。

就這樣慢慢把你的舒適圈持續擴大，你的總值、股息、報酬也會隨著你的財商知識與能力的提升而不斷增加，甚至到最後增加的速度快連你自己都會怕。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

報酬 股息 金融股

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