外資加碼金控股 最愛富邦

外資8月殺聲震天，全月賣超台股1,347億元，但也增持富邦金（2881）、國泰金（2882）等十檔金控股，其中富邦金最獲外資青睞，外資持股比率單月增加0.62個百分點，光上周就買超2.87萬張，富邦金外資持股比來到20.57％，逾兩年新高。

投顧業者分析，富邦金上半年資本利得大增，淨值回升，金控股東權益報酬率（ROE）也優於同業。

總計8月外資買超十家金控股，依序為富邦金、開發金、華南金、國泰金、玉山金、新光金、兆豐金、合庫金、第一金及國票金。單月外資持股比率增加在0.07個到0.62個百分點之間。

外資買超力道持續爆發，上周外資就買超八家金控股，除買超富邦金2.87萬張，買超國泰金2.92萬張，兩家壽險金控同受外資青睞。

法人分析，這應與金管會公布外匯準備金新制有關，申請新制後，可用外匯準備金完全充抵匯兌損失，減輕對獲利衝擊，未來面對匯率亂流，可望有效降低獲利暴起暴落風險。

台新投顧副總黃文清認為，今年金融業獲利大爆發，今年股市也偏向多頭，對金融業成長有利，也是外資回流主要原因。

另外，金管會也給出新利多，金融機構未來可就無形資產處分方式出售專利或技術，且可認列在當期損益。其中八家金融業受惠，分別為永豐銀、國泰金、北富銀、康和證、華南永昌證、合庫證、元大投信及阿爾發投顧。永豐銀回應，這代表可以「有合法授權管道」，只要合理鑑價就出售金融專利，至少不會違反營業項目，有助金融機構合作創新。