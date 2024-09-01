中小績優尖兵 投信力捧…有望躍居9月盤面要角

投信7、8月合計買超上市櫃股票達2,699.2億元，時序將進入9月，拚績效壓力驟然升高，因此，投信已提前布局的億光（2393）、可成（2474）、台表科（6278）、力成（6239）、中磊（5388）等量價俱揚的中小型股，可望成為投信強攻績效的要角。

據統計，投信7、8月合計買超5,000張以上、股本百億元以下、8月底股價及成交量均在10日均價及均量以上的有：億光、可成、台表科、力成、中磊、華立、台郡、至上、長華*、致茂、中鼎、永信建及榮剛。

凱基投顧董事長朱晏民表示，近期多頭買盤移向股價低位階個股，主要是擔心美國利率動向及經濟成長趨緩程度是否擴大，造成漲幅大的個股出現拉回。股價處在低位階、且有法人買盤承接者，除相對安全外，也可能成為第3季投信比拚績效的決戰點。

第一金投信投資長曾志峰指出，國內ETF規模擴大下，投信持有高權值成分股的比重提高不少，但績效要脫穎而出，中小型股居重要關鍵。

投信7、8月買超中小型股，仍以科技股為主，涵蓋AI、半導體、記憶體及蘋概股等族群，凸顯以AI為主軸的多頭趨勢仍未變，但會出現族群輪動，而不易由單一族群飆升。

此外，第3季進入電子拉貨旺季，科技股業績開始明顯成長，億光、可成、華立等下半年業績看俏者已有投信買盤進駐，甚至投信已布局到明年成長幅度可望激增的個股，例如，中磊、長華*。

多數非科技股未受到投信青睞，主要是業績成長性不夠亮眼，但投信7、8月布局中鼎、永信建及榮剛，仍是著眼基本面表現，如中鼎已掌握的工程量可因應未來三年成長；高雄房市火熱讓在地建商的永信建獲利可望激增；國際兩大飛機製造商的訂單擴增，可望挹注供應鏈的榮剛業績。