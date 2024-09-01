專家：Fed動向 主導台股關鍵

台股9月雖具備半導體展及蘋果新產品發表會等正向題材，但投資專家認為，美聯準會（Fed）動向才是主導關鍵，因為台股與美股關聯度高，美股變化勢必牽動台股走勢。目前關注美聯準會動向焦點，已從通膨數據轉移到非農就業人數變化，主要擔心美國經濟是否出現較負面的轉變。

市場目前預期聯準會9月17日降息50個基點可能性為36.5%，降息25個基點可能性為63.5%，預計到12月將降息約100個基點。

群益投顧指出，金融市場最近開始對經濟衰退感到擔憂，若9月6日公布的就業報告具有韌性，可能會打消9月降息50個基點的想法。如果非農數據低於預期，提高聯準會9月大幅降息可能性，反而不是好事。

群益投顧董事長蔡明彥表示，美非農就業人數已成市場焦點，8月初的主要股市大地震就是由此而來 。

景順首席全球市場策略師Kristina Hooper表示，股市對降息期待已久，過去一年中，小型股和景氣循環股曾幾次短暫領先大盤，但都未能持續；這次持續下去機率高，只要新的經濟數據沒有重新引發經濟衰退擔憂。

雖然預判美國經濟基本情境仍是軟著陸，但在貨幣政策如此緊縮下，衰退風險與日俱增。從目前開始到9月美國聯邦公開市場委員會會議召開前，應密切關注各種經濟數據，以防出現進一步放緩跡象。