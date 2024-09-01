快訊

金門自大陸引「救命水」 爆外來種魚類入侵危機

飆37度高溫午後雨 吳德榮估周四起颱風威脅台灣、不排除登陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

專家：Fed動向 主導台股關鍵

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

台股9月雖具備半導體展及蘋果新產品發表會等正向題材，但投資專家認為，美聯準會（Fed）動向才是主導關鍵，因為台股與美股關聯度高，美股變化勢必牽動台股走勢。目前關注美聯準會動向焦點，已從通膨數據轉移到非農就業人數變化，主要擔心美國經濟是否出現較負面的轉變。

市場目前預期聯準會9月17日降息50個基點可能性為36.5%，降息25個基點可能性為63.5%，預計到12月將降息約100個基點。

群益投顧指出，金融市場最近開始對經濟衰退感到擔憂，若9月6日公布的就業報告具有韌性，可能會打消9月降息50個基點的想法。如果非農數據低於預期，提高聯準會9月大幅降息可能性，反而不是好事。

群益投顧董事長蔡明彥表示，美非農就業人數已成市場焦點，8月初的主要股市大地震就是由此而來 。

景順首席全球市場策略師Kristina Hooper表示，股市對降息期待已久，過去一年中，小型股和景氣循環股曾幾次短暫領先大盤，但都未能持續；這次持續下去機率高，只要新的經濟數據沒有重新引發經濟衰退擔憂。

雖然預判美國經濟基本情境仍是軟著陸，但在貨幣政策如此緊縮下，衰退風險與日俱增。從目前開始到9月美國聯邦公開市場委員會會議召開前，應密切關注各種經濟數據，以防出現進一步放緩跡象。

美國經濟 聯準會 降息

延伸閱讀

美債連漲四個月「漲過頭」了？ 美銀：4因素恐使殖利率回升

外資台指期淨空單增加 法人：台股短線區間震盪

台銀：美降息訊號等4利多 金價盤堅於2500美元之上

台股三線齊揚 將挑戰23,000…法人看好資金行情有利後市

相關新聞

台股9月天 名家指點五題材…留意台積、大立光、鴻海走勢

展望9月台股表現，新光投信董事長劉坤錫等五大名師認為，指數仍在22,000點上下10%移動，偏多族群以蘋概、AI、半導體...

半導體展點火 設備概念股燒…迎黃金十年榮景

2024國際半導體展本周登場，隨台積電上調資本支出海內外布建新廠、擴產先進封裝，美光積極布局高頻寬記憶體（HBM）產能等...

專家：Fed動向 主導台股關鍵

台股9月雖具備半導體展及蘋果新產品發表會等正向題材，但投資專家認為，美聯準會（Fed）動向才是主導關鍵，因為台股與美股關...

外資加碼金控股 最愛富邦

外資8月殺聲震天，全月賣超台股1,347億元，但也增持富邦金、國泰金等十檔金控股，其中富邦金最獲外資青睞，外資持股比率單...

中化控股 2日上市

老牌製藥廠中化（1701）將在9月2日，正式依企業併購法規定轉換為中化控股（3716）上市。中化控股成立後，原有的中化製...

年領股息180萬為何還要上班？小師傅「四點原因」：規律生活的最大推力

有了180萬的股息收入後，總是會想著再達到280萬，這樣的動力讓我停不下來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。