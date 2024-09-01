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台股9月天 名家指點五題材…留意台積、大立光、鴻海走勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

展望9月台股表現，新光投信董事長劉坤錫等五大名師認為，指數仍在22,000點上下10%移動，偏多族群以蘋概、AI、半導體等科技類股為主，可留意9月題材指標股台積電（2330）、大立光（3008）及鴻海（2317）走勢。

台股7月攻到24,416高點、8月跌到19,662低點，高低差距4,754點，震盪幅度讓投資人不知該如何操作。綜合兆豐投顧董事長李秀利、華南投顧董事長儲祥生、凱基投顧董事長朱晏民、群益投顧董事長蔡明彥及劉坤錫的分析，9月有五大題材影響股市。

這五大分別為：國際半導體展、蘋果新產品發表會，延續到10月初的鴻海科技日等科技題材會持續發酵，帶動相關概念股走勢，這三大題材領頭羊即為台積電、大立光及鴻海。

這些科技股表現不脫AI主流產業發展，但因市場對AI伺服器、散熱等族群業績與評價有疑慮，9月未必見到AI主流股齊漲，但AI重返第4季盤面主流可能性高。

在科技股具題材表現外，電價費率審議會將在9月中下旬舉行，決定10月新電價，重電及綠能等相關概念股也可望有所表現。

9月台股表現受影響的國際題材主要來自美國，美國總統大選辯論將再登場，民主黨與共和黨民調差距已在前一回合縮小，使得9月辯論後的民調更被投資市場重視，也將牽動機構法人對美國政策受惠股的布局。

美國利率走勢向來影響國際金融市場，即使9月降息呼聲高，但這次降息1碼或2碼，及市場對聯準會態度解讀，也可能造成波動。

此外，俄烏戰爭或以哈衝突的中東局勢雖未再明顯衝擊股市，但突發性衝突是否擴大進而影響股市，卻難預料。日本央行採取升息一度震盪主要股市，後續態度與採取措施仍是股市焦點。

五大名師共識為：9月台股仍會高檔震盪，畢竟台積電業績成長性有目共睹，多家法人機構預估其明年成長幅度不小，要拉低指數空間有限，但因AI等權值股先前漲幅較大，籌碼需要整理，指數要再創新高難度較大。

AI 台積電 董事長

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