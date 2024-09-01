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中化控股 2日上市

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

老牌製藥廠中化（1701）將在9月2日，正式依企業併購法規定轉換為中化控股（3716）上市。中化控股成立後，原有的中化製藥將成為旗下子公司，其餘還包括藥品通路為主的中化裕民、以銀髮照顧為主的中化銀髮 ，以及負責中國大陸市場的蘇州中化。

中化於5月股東會決議，以中化普通股1股，換發中化控股普通股0.5股，原中化的上市有價證券於同日終止上市。

成立於1952年3月的中化製藥為台灣前三大學名藥廠，該公司今年前七月合併營收51.66億元，年增4.94%， 公司今年上半年稅後淨利1.86億元，年增21.5%；上半年每股稅後純益0.62元。

中化的轉投資公司包括原料藥廠中化合成生技、保健及生化用品的中化裕民、大陸事業蘇州中化、及長照領域的中化銀髮。這次中化製藥集團轉型為控股公司，中化生因是財報獨立上市公司，並未納入控股公司旗下。

中化製藥集團為因應全球供應鏈重組下所帶來的機會與挑戰，實現營運成長以鞏固既有市場領導地位，並提升整體經營策略綜效，因此決議成立中化控股。

生技 長照

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