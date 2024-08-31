年領股息180萬為何還要上班？小師傅「四點原因」：規律生活的最大推力

我本業是營養午餐的廚師，所以都會有寒暑假的長假休息。我想應該大部分人的工作都沒有這種可以放這麼長假的機會，可以體驗短暫退休的生活吧？

說是放長假，但其實我在本業放假的時候，每天還是會跑計程車。

不過好處就是很彈性，不用被本業工作綁住；今天想出國就出國，想幹嘛就幹嘛...心情非常愉快，也沒有本業那種無形的壓力，整體上非常輕鬆自在。

那為什麼我不乾脆把本業辭掉呢？

其實，我覺得不要急著談真正的退休，而是追求不再為了生活費而感到壓力去上班的狀態。

那麼，什麼時候才能真的退休呢？

這個答案只能看自己野心有多大，退休的時間就會有多晚了！

希望大家都能成為「主業是投資，副業是上班族」的一夥。

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