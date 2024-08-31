年領股息180萬為何還要上班？小師傅「四點原因」：規律生活的最大推力
我本業是營養午餐的廚師，所以都會有寒暑假的長假休息。我想應該大部分人的工作都沒有這種可以放這麼長假的機會，可以體驗短暫退休的生活吧？
說是放長假，但其實我在本業放假的時候，每天還是會跑計程車。
不過好處就是很彈性，不用被本業工作綁住；今天想出國就出國，想幹嘛就幹嘛...心情非常愉快，也沒有本業那種無形的壓力，整體上非常輕鬆自在。
那為什麼我不乾脆把本業辭掉呢？
1.我還年輕，體力還很好。
2.有了180萬的股息收入後，總是會想著再達到280萬，這樣的動力讓我停不下來。
3.工作留著對以後借錢很有幫助，而且還可以假性退休、上班交朋友，很不錯。
4.工作是讓人準時起床、吃飯、不熬夜的規律生活的最大推力。
其實，我覺得不要急著談真正的退休，而是追求不再為了生活費而感到壓力去上班的狀態。
那麼，什麼時候才能真的退休呢？
這個答案只能看自己野心有多大，退休的時間就會有多晚了！
希望大家都能成為「主業是投資，副業是上班族」的一夥。
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