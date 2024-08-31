永豐投顧：美大選前加產業淡季 9月台股觀察調整

永豐投顧表示，從8月狀況看，大盤量縮，9月高點難以逾越季線，故高點上限是22,500點；低點則因為輝達財報失利，未來還有FOMC降息與美國總統競選活動，變數較多，以8月7日反彈長紅K的高點21,300點為目標。

由美國總統選舉的歷史過程，可知主導全球資本市場的美國正進入選前蟄伏，從2008年到2020年四次的大選都可看出，不管行情走向，美股在選後會出現轉折，以今年盤勢來看，應該是2012、2016、2020三次的走法最相近，共同的特點是11月選舉前後是低點。

如果依照上述的歷史軌跡，9月盤勢還是盤整、甚至是下跌，基本上市場資金會抽離觀望，等待美國總統選後，所以從八月出現的低量狀態會延續，因此建議觀察與調整持股。

另外值得注意的是，今年本土資金投入股市特別踴躍，以致投信持續買超，相較於以往市場注意外資動向，今年可以多多關注投信動向，作為9月布局的參考。雖然8月OTC表現較佳，但是投信資金還是以上市權值股為主，這方面可以做為布局的參考。

雖然從國際股市、台股表現、市場變數來看，9月指數行情不是很樂觀，甚至會逐漸下探到11月美國總統選舉結束前後，體現出市場對於大選變數的觀望與保守操作，不過，眼前市場的焦點集中在中短期因素，例如，輝達的出貨時程、上海集裝箱運價指數等，關於如何規劃度過選前低氣壓，應該把重點放在2025年獲利展望。

從Bloomberg綜合市場的預估可知，台股本益比明顯低於美股，但美國作為主要市場，享受較高本益比也是合理，但至少台股沒有明顯的高估。其次是2025年的獲利年增率，市場分析師對於2025年仍然樂觀，特別是科技股方面，還是認為有較高的成長，尤其是費城半導體方面，預期年增率超過五成，反映AI的投資持續進行，因此，大方向與上半年無異，可預見在盤整消化後，美國總統選後將會反映2025年的預期行情，屆時盤面格局應該可以回到過去的主軸。長線投資人可以不改變投資邏輯，在未來的數月中維持航向，標的應該集中在上半年強勢、但年中以後回檔的個股，以掌握潮流回歸的趨勢。