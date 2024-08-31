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半導體展來了 多頭添柴火

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股近二個月急跌急漲，目前處於「以盤代跌」階段，行情上有季線蓋頭反壓，下檔有月線、半年線強勁支撐，量能無法有效放大下，法人預期，國際半導體展下周登場，將是台股多頭可用之兵，有助打破短線膠著行情。

法人指出，台股本周在10日均線上下波動。就技術指標，日KD指標持續向下，不過修正速度有延緩跡象，行情有「以盤代跌」意味。

另一方面，從法人動向觀察，雖然本周投信日日買超，不過外資卻日日賣超，自營商買賣互見；總計本周三大法人賣超475.8億元，其中外資賣超583.7億元、投信買超171.8億元、自營商賣超63.9億元。

外資現貨連二周賣超台股，加上期貨市場未平倉淨空單攀升到3.9萬餘口，籌碼面偏空保守跡象明顯。

台股 外資 自營商

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就我多年在股市的觀察，其實股價會不會上漲，是有脈絡可抓的。

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