台股三線齊揚 將挑戰23,000…法人看好資金行情有利後市

台股昨（30）日震盪收紅，日、周、月三線同步收漲，各揚升0.3%、0.5%、0.3%。外資8月賣超台股1,347.5億元，衝擊指數劇烈震盪，高低差達2,989點，並留下長達2,605點下影線，顯示低檔承接買盤踴躍，法人預期9月行情有機會上攻23,000點。

美股漲跌互見，台股昨日開盤小漲28點，多頭奮勇追高下，盤中指數一度大漲140點。不過由於MSCI台股權重二降一平盤後生效，近尾盤時指數漲點收斂，終場小漲66收22,268點，成交量擴增至4,198.2億元；周線上漲110點、漲幅0.5%；月線小漲68點，漲幅0.3%。

其中最後一盤爆出1,175億元，居史上第七大量，不過若不計入MSCI生效最後一盤的大量進出，單日成交量僅3,000億元上下，量能不足，攻勢難以施展拳腳。

盤面上，電子股相對氣虛，多頭資金紛紛轉進傳產股，帶動營建、航運、造紙、線纜、鋼鐵、紡織等走強，尤以營建大漲3.4%最突出，傳產股成為市場買盤追捧焦點；千金股漲略多於跌，其中以健策（3653）漲4.2%最強勢，弘塑跌6.8%最疲軟，仍為14檔不變。

類股持續輪動，台積電扮演撐盤要角，尾盤買盤拉聯電、國泰金等龍頭股；相較於大型股，中小型股表現活潑，櫃買指數小漲1.26點或0.46%，收上274.58點，續創反彈以來新高。

三大法人共計買超台股4.5億元。其中外資賣超47.4億元、連八賣、累計賣超722.3億元；投信買超40.2億元、連11買、買超336.4億元；自營商買超11.6億元、轉賣為買。八大公股行庫買超9.9億元，連八買。

兆豐投顧董事長李秀利認為，月線仍將發揮下檔支撐效應，但若不能量價配合去攻8月1日前波高點22,652點，指數整理期就會拉長；第一金投顧董事長陳奕光指出，歷史經驗統計，聯準會降息後及美國大選前，美股上漲機率都高，看好在資金行情推動，加上台股有強力基本面財報支撐，9月底指數有機會上攻23,000點。