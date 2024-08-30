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元大證券邀美日專家 分享市場展望及AI半導體趨勢

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

元大證券日前舉辦「美日股市論壇」，邀請來自兩國的重量級專家參加，內容聚焦今年下半年美股展望、AI、半導體產業的最新趨勢，以及日本股市新制度暨外資流入對日本市場的影響，為投資者提供具前瞻性且深入的見解。

日本及美國股市今年表現亮眼，持續吸引全球投資者目光。以日經指數為例，今年以來最高上漲超過25%，那斯達克亦漲逾15%，兩國股市在全球經濟復甦過程中扮演著關鍵角色，並繼續為投資者創造豐富的投資機會。

這場「美日股市論壇」，特別邀請美國那斯達克交易所首席經濟學家暨資深副總裁Phil Mackintosh、那斯達克亞太區指數研究部主管David Tsoi，以及日本東京證交所香港代表處首席代表Isaku Matsumoto等專家，與會發表專題演講。

元大證券副董事長王義明暨團隊及與會來賓，與那斯達克交易所及日本東京證交所的專家在會中深入進行經驗分享及交流。

元大證券團隊表示，過去幾年均透過那斯達克交易所及日本東京證交所提供美、日股即時報價資訊，持續加強美股及日股服務的深度與廣度，藉由每年定期舉辦展望論壇，提供台灣投資人與國際市場零時差的投資趨勢。

元大證券未來將持續秉持元大金控（2885）集團的核心價值「掌握先機、創造客戶財富」及集團「在地生活，全球理財」的願景，透過專業的團隊並與外部專家合作，提供最新的市場分析及投資趨勢觀點，搭配多元的海外商品交易服務，期望全方面滿足客戶海內外投資需求。

元大金控 日本

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