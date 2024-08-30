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證交所「一路升級！全民投資通識課」上線 免費投資教戰

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所耗時半年製作的免費線上課程「一路升級！全民投資通識課」，30日正式上線，課程包含多元新經濟產業、ETF、生技產業、盤中零股交易、定期定額投資、ESG與反詐騙等七大重要業務宣導主題。

線上課程並聘請非凡主播王軍凱及曾鐘玉擔任講師，無論是初學者或進階投資者都能受用，證交所邀請投資大眾更加了解市場趨勢、掌握投資工具，暢行資本市場。

證交所表示，新手投資人想知道如何快速增加專業知識、選擇投資標的及找到合適的投資方式；而進階投資人，面對新興產業專有名詞、市場新制度、新商品，也需要系統性協助彙整資訊的管道。

為幫助大眾快速獲得豐富投資資訊及培養正確投資觀，證交所首度與線上課程平台PPA及製課公司生鮮時書合作，將業務主題以遊戲升級形式，包裝成生動活潑的線上影音課程，歡迎投資大眾隨時觀看學習。

想要快速有效率了解「如何參與多元新經濟發展趨勢」、「臺灣資本市場有哪些小資投資人友善措施（盤中零股及定期定額）」、「如何快速深入瞭解各類型ETF特色風險及運作」、「ESG趨勢對投資人的影響」、「如何查找重要投資資訊（投資資訊中心及ESG InfoHub）」、「如何避免落入詐騙陷阱」、「生技產業公司評估方式及可能風險」等多元議題，千萬不要錯過這門課程。

課程自30日在證交所官網及PressPlay Academy（PPA）線上課程平台同步上架，為落實普惠金融，課程完全免費，邀請投資人一同化身遊戲玩家，暢遊資本市場的江湖。

證交所特別聲明，近期詐騙猖獗，免費課程不會邀請投資人加入群組，請投資人逕至證交所官方網站專頁即可觀看。

生技產業 證交所

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