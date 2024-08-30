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證交所宣導推動IFRS永續揭露準則 企業響應熱烈

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

推動導入IFRS永續揭露準則，臺灣證券交易所針對第一階段接軌企業舉辦兩場宣導會，內容涵蓋日前公告的「○○公司國際財務報導準則（IFRS）永續揭露準則導入計畫參考範例」，以利深入了解各階段工作項目的應注意事項。

本次宣導會並詳細說明IFRS永續揭露準則相關內部控制實務，以期第一階段企業（實收資本額100億元以上）順利於2026年1月1日導入IFRS永續揭露準則，並於2027年3月16日前完成年報永續資訊專章的揭露。

為接軌國際準則，持續提升永續資訊報導品質及可比較性，以強化資本市場信賴，金管會2023年發布我國接軌國際財務報導準則永續揭露準則藍圖，以直接採用方式導入IFRS永續揭露準則，上市櫃公司將自2026年度起依公司資本額規模，分三階段適用IFRS永續揭露準則。

證交所表示，宣導會委請安侯建業聯合會計師事務所會計師王美齡主講「IFRS永續揭露準則導入計畫之介紹」，除闡述IFRS永續揭露準則的基本概念外，亦提供「鋼鐵業」、「半導體業」參考範例，並就導入工作計畫逐項說明工作重點及申報項目，希望對於企業在執行時有所幫助。

安侯建業執行副總經理朱成光以「IFRS永續揭露準則相關內部控制實務」進行專題分享，詳盡說明「永續資訊之管理」內部控制及內部稽核實務應注意事項，以確保企業內部控制設計和執行之有效性，提升永續資訊揭露品質，建立利害關係人使用企業永續報導的信任和信心。

證交所指出，導入IFRS永續揭露準則需跨部門團隊合作，從高階管理階層、永續發展、財務會計、風險控管、法令遵循，到內部稽核等，組織內各職能領域都扮演著重要角色。

證交所與證券周邊單位為此建置「接軌IFRS永續揭露準則專區」，整合導入計畫的相關教育訓練資源及實務指引，協助企業能以一站式快速查詢方式，助益企業接軌IFRS永續揭露準則。

作為資本市場的重要平台，證交所將持續推動我國永續發展及接軌國際，整合資本市場ESG生態系的各方資源與力量，提供企業更積極的淨零治理策略，協助各產業及早因應「淨零減碳」及永續轉型，並強化永續資訊揭露品質，以厚實國際競爭力。

證交所 資本市場

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