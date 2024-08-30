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最強高股息ETF 00915擬配0.82元 金額再創新高

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

凱基優選高股息30（00915）近一年含息價格上漲46.8%，是高股息ETF中最強一檔，29日規模也首度跨過200億元大關，30日規模來到205.33億元，30日第3季配息金額也出爐。本季每受益權單位擬配0.82元，配息金額再度刷新單季新紀錄，以30日收盤價27.29元換算，單季配息率3%，年化有望挑戰12%。

根據凱基投信30日公告，00915將於9月19日除息，實際配息金額將於9月16日，參與除息最後買進日為9月18日，10月16日配息入帳。

本次為00915掛牌上市以來的第七次配息，預計每單位配發0.82元，00915成立以來配息金額累積來到3.95元。00915不僅累積配息金額持續增長，價格動能也相當突出，總計今年以來股價含息總報酬已達28.18%，為今年以來含息總報酬唯一打敗大盤的高股息ETF。

00915不僅是今年的績效王，同時也是2023年績效王，股價表現能如此突出，主因定審換股機制能選出股價尚未反映獲利的成分股，並透過低波動因子在股價波動已大時獲利了結，避開潛藏下行風險。

00915凱基優選高股息30 配息 除息 高股息

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