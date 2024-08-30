就市論勢／AI鏈、ESG概念 長線可期

盤面分析

台股指數昨（30）日漲66點，收22,268點，周線在蘋果新機與輝達財報影響下，黑翻紅小幅上漲110點，平均日均量3,420億元；至於8月單月大盤僅小漲68點。

三大法人方面，本周外資與自營商聯袂賣超台股，外資本周持續減碼台股583.7億元，自營商賣超63.9億元，投信法人連續買超周數來到第13周，本周買超台股171.8億元，三大法人合計賣超475.8億元。

統計8月法人資金動向，自營商減碼1,998.8億元，外資賣超1,347.5億元，僅投信買超1,229.8億元，三大法人合計單月賣超2,116.4億元。

投資建議

AI大趨勢確立，將重塑台灣上游半導體與硬體供應鏈，市場期待輝達GB200、水冷式散熱將於明年上半年見到出貨量放大，帶動台股獲利年增率有機會於2025年第2季達到最高點。

技術面，本周大盤持續在月線與季線間量縮整理，讓小型股有表現舞台，題材股輪動，如蘋果手機鏈、重電、半導體設備、化材等。

選股方面，AI與ESG將是台股長線投資趨勢，次產業趨勢選擇可聚焦電動車、高速運算、高速傳輸、伺服器基礎建設升級演進、散熱水冷演進等。另外，像是生技醫療、矽水膠隱形眼鏡亦可留意，且建議若再次出現市場恐慌性拉回，可逢低加碼大趨勢產業獲利成長股。