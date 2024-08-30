ETN趨勢導航／兆豐半導體氣候N 強勢

美聯準會（Fed）降息、輝達（NVIDIA）財報行情失靈等多空因素交雜，台股延續上有壓、下有撐格局，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，兆豐半導體氣候N（020041）本周漲幅3.17%，拔得頭籌。

雖然美國經濟仍具韌性，但因輝達展望不夠驚艷，美股四大指數本周走勢分歧，科技股相對弱勢，台股外資偏空操作，壓抑在季線及月線間震盪換手，統計集中市場單周漲110點或0.49%，黑翻紅，櫃買市場周線漲2.90點或1.06%，連三紅。

追蹤台股標的為主的25檔ETN中，本周有五檔績效打敗兩市大盤，前段班主要分布於高股息、市值型、ESG等特色，其中排名前三位為兆豐半導體氣候N、元大上櫃ESG龍頭N、元大上櫃ESG高息N，單周漲幅分別為3.17%、2.15%、1.38%。

至於統一價值成長30N、統一微波高息20N、統一智慧電動車N、策元大加權策略N、元大台股領航N、元大ESG高股息N、元大加權N等，本周漲幅在0.74%至1.32%不等。