興櫃一周回顧／唯數勁揚29% 登漲幅王

觀察近一周興櫃市場表現，統計329檔興櫃個股本周平均上漲1.13%，本周表現最亮眼的是手機遊戲股唯數（6626）股價漲幅近三成，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（30）日資料顯示，興櫃市場成交金額102.81億元、成交1.70億股、成交11.03萬筆，三項數據均高於上一周；個股表現上，漲幅超過一成檔數由前一周八檔增加至15檔。

興櫃股近一周漲幅前十強

本周領漲股不具族群性，電子股兩檔、生技醫療業兩檔、文化創意股兩檔，電機機械、鋼鐵工業、金融業和其他各一，前十強周漲幅在10.6%至29.1%間。

本周表現最出色的是唯數周漲幅29.1%，無線射頻應用產品商連騰、半導體設備慶康科技、生技醫療股瀚醫生技漲幅依序為27.2%、21.4%、20.6%。