外資連8賣減碼面板航空 法人：待資金回流科技股

台股今天開高後漲勢收斂，終場上漲66.24點，收在22268.09點，週線及月線翻紅，外資及陸資賣超新台幣47.39億元，連續8個交易日賣超，主要減碼金融股、面板及航空類股。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者電訪分析，原本市場期望輝達（NVIDIA）公布財報，可以解救人工智慧（AI）概念股，結果輝達財報不如分析師的樂觀預期。儘管輝達公布財報後股價下跌，不過基本面沒有太大疑慮。

蔡明翰提到，近一年來美國科技類股表現很好，其他類股表現相對不佳。然而最新財報公布後，非科技類股也有不錯成績，吸引市場資金。

儘管外資持續賣超，但蔡明翰並不擔心台股後市，在美國聯邦準備理事會（Fed）即將降息的情況下，美元轉弱且新台幣轉強的長期趨勢不變，等到資金回流科技股，台股仍有發揮空間。

觀察外資今天賣超排行榜，外資主要減碼金融股、面板及航空類股，中信金高居榜首、遭賣超3.19萬張，其次為群創賣超1.30萬張，第3名彰銀賣超1.18萬張，第4名友達1.11萬張，第5名長榮航1.10萬張。

外資賣超第6至10名依序為永光、華航、燿華、中石化、聯茂，賣超張數皆低於1萬張。

投信今天買超38.33億元，布局金融股為主，前10名個股為玉山金、開發金、聯電、長榮航、富邦金、東元、兆豐金、華南金、鴻海、佳世達。