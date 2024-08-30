快訊

曾養名駒、送小孩出國深造 評論員見應曉薇政治獻金金額：若無外快難支持

偵辦京華城案…檢廉傳喚「神秘第4位證人」 身分揭曉是她

站服大門勤務「槍枝走火」 保一男警胸部中彈緊急送醫搶救

外資連8賣減碼面板航空 法人：待資金回流科技股

中央社／ 台北30日電
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股今天開高後漲勢收斂，終場上漲66.24點，收在22268.09點，週線及月線翻紅，外資及陸資賣超新台幣47.39億元，連續8個交易日賣超，主要減碼金融股、面板及航空類股。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者電訪分析，原本市場期望輝達（NVIDIA）公布財報，可以解救人工智慧（AI）概念股，結果輝達財報不如分析師的樂觀預期。儘管輝達公布財報後股價下跌，不過基本面沒有太大疑慮。

蔡明翰提到，近一年來美國科技類股表現很好，其他類股表現相對不佳。然而最新財報公布後，非科技類股也有不錯成績，吸引市場資金。

儘管外資持續賣超，但蔡明翰並不擔心台股後市，在美國聯邦準備理事會（Fed）即將降息的情況下，美元轉弱且新台幣轉強的長期趨勢不變，等到資金回流科技股，台股仍有發揮空間。

觀察外資今天賣超排行榜，外資主要減碼金融股、面板及航空類股，中信金高居榜首、遭賣超3.19萬張，其次為群創賣超1.30萬張，第3名彰銀賣超1.18萬張，第4名友達1.11萬張，第5名長榮航1.10萬張。

外資賣超第6至10名依序為永光、華航、燿華、中石化、聯茂，賣超張數皆低於1萬張。

投信今天買超38.33億元，布局金融股為主，前10名個股為玉山金、開發金、聯電、長榮航、富邦金、東元、兆豐金、華南金、鴻海、佳世達。

台股 外資 財報 長榮航

延伸閱讀

不受Blackwell延遲影響 NVIDIA黃仁勳承諾「1年1晶片」規畫不變

Nvidia財報解析：雖不驚喜 前景可期

美國基金們提高金融股比重 輝達跟蘋果的利多該買、還是賣？

輝達最強AI晶片下季出貨 鴻海、廣達相關伺服器明年放量

相關新聞

輝達重挫6%！台股開高震盪漲66點 三大法人買超2.63億

台股30日開高震盪，收在22,268.09點，上漲66.24點，漲幅0.3%，成交量4,008.4億元，三大法人買超2....

常上新聞的大公司股票上漲機率就越高！ 肥羊「4重點」：金控股每個月至少必定被報導一次

就我多年在股市的觀察，其實股價會不會上漲，是有脈絡可抓的。

聯準會給的送分題…美債價格還在底部盤旋？00687B、00679B降息不到13個交易日

以00687B計算，存續期是17年，目前美國利率5.25-5.5%，國際機構普遍預期2年內會降至少2%，來到3.25%左右，也就是8碼的空間，再加上持有期間領的穩定債息約4-5%，投報率有望上看4成，目前價位大概32.33元，300萬成本可買93張，2年後有機會增值到420萬。

外資連8賣減碼面板航空 法人：待資金回流科技股

台股今天開高後漲勢收斂，終場上漲66.24點，收在22268.09點，週線及月線翻紅，外資及陸資賣超新台幣47.39億元...

台股本周上漲110點 建材營造類指數漲幅最大

台股本週維持橫盤區間整理，全週上漲110.04點或0.5%，週五集中市場指數收在22268.09點；其中，建材營造類指數...

MSCI 季度調整盤後生效爆量 台股上漲66點收22,268點

台股30日收盤上漲66.24點，終場以22,268.09點作收，成交量4,008.4億元；台積電（2330）收盤價944...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。