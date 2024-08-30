台股本周上漲110點 建材營造類指數漲幅最大
台股本週維持橫盤區間整理，全週上漲110.04點或0.5%，週五集中市場指數收在22268.09點；其中，建材營造類指數本週上漲4.72%漲幅最大，跌幅以綠能環保類指數下跌1.46%最多。
根據證交所統計，本週全體上市股票成交金額為新台幣1兆6088億元，股票成交量週轉率為2.54%。成交金額前3名產業為半導體類4693.66億元，占全體上市股票交易金額29.17%；電子零組件類成交金額1975.16億元，占比12.28%；電腦及週邊設備類成交金額1671.40億元，占比10.39%。
本週成交量週轉率前3名產業分別為電機機械類9.53%、電子零組件類7.24%和化學工業類6.31%。
累計今年以來共160個交易日，集中市場總成交金額為69兆7411億元，市場日平均成交金額4358.82億元；股票成交量週轉率90.23%，股票日平均成交量週轉率0.56%。截至8月30日，全體上市公司總市值為71兆860億元。
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