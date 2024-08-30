中信證券主辦盟立二可轉債競拍 8月30日開始投標

中國信託綜合證券主辦盟立（2464）發行的年期無擔保可轉換公司債「盟立二」（24642），採競價拍賣方式承銷，8月30日開始投標，競拍底標價為103元，投標期間為8月30日至9月3日共三個營業日，預計9月5日開標、9月16日於櫃檯買賣中心掛牌。

盟立共發行10,000張面額新台幣10萬元的債券，發行總面額為新台幣10億元，扣除依法承銷團保留自行認購1,500張，餘8,500張採競價拍賣方式承銷，底拍價格為103元，轉換溢價率104.44%，轉換價格為80元，每人最高得標張數合計不超過850張。

盟立1988年成立，為知名智能自動化工廠的系統整合設備供應商，主要從事自動化倉儲系統、機器人應用系統、產業控制器、資訊產品系統等技術服務，以智能科技滿足客戶整廠自動化需求，有效提升客戶競爭力。搭上機器人概念股成長列車，盟立在整合機器人關鍵系統持續扮演要角，轉投資的盟英科技所生產的機器人關節型自動手臂諧波減速機，因應市場需求升溫，被視為下一波營運成長動能。人工智慧帶動供應鏈需求攀升，產業因缺工積極投入自動化，盟立接獲先進封裝CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）相關訂單，將進入交貨密集期，搶攻龐大商機。

中國信託證券近年積極協助優質企業籌資及進入資本市場，除成功協助人工智慧伺服器內部跳接線解決方案廠商嘉基（6715）、金屬沖壓大廠鉅祥（2476）、全球知名筆記型電腦鏡頭供應商先進光（3362）於資本市場發行可轉債競拍籌資，亦輔導商用展示架、智能電動床機構件大廠裕慶-KY（6957）於6月25日掛牌上市。未來中信證券將繼續協助具特色及成長潛力的公司深化營運規模，創造臺灣產業榮景。