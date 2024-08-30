輝達重挫6%！台股開高震盪漲66點 三大法人買超2.63億

以00687B計算，存續期是17年，目前美國利率5.25-5.5%，國際機構普遍預期2年內會降至少2%，來到3.25%左右，也就是8碼的空間，再加上持有期間領的穩定債息約4-5%，投報率有望上看4成，目前價位大概32.33元，300萬成本可買93張，2年後有機會增值到420萬。

2024-08-30 13:58