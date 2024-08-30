輝達重挫6%！台股開高震盪漲66點 三大法人買超2.63億
台股30日開高震盪，收在22,268.09點，上漲66.24點，漲幅0.3%，成交量4,008.4億元，三大法人買超2.63億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超47.39億元，投信買超38.33億元，自營商買超（合計）11.69億元，其中自營商（自行買賣）買超6.54億元，自營商（避險）買超5.14億元。
輝達重挫6%，不過台積電ADR未受影響，台積電（2330）今收944元，小漲0.11%。銅箔基板族群表現亮眼，台光電（2383）大漲逾5%，收465元；台燿（6274）、聯茂（6213）也上漲超過5%。由於行政院強調不會有限貸令，營建股重啟漲勢，愛山林（2540）、潤隆（1808）攻上漲停板，聯上發（2537）、京城（2524）、隆大（5519）、興富發（2542）等也有半根漲停板的漲幅，成為今日最強類股。
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