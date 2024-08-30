常上新聞的大公司股票上漲機率就越高！ 肥羊「4重點」：金控股每個月至少必定被報導一次

小時候我很喜歡一種魔術手法，就是把銅板放在3個碗中的1個碗，再把3個碗互相調換位置，然後要你猜銅板在哪一個碗中？正確答案是，銅板不在碗裡面，而在魔術師的手中。

魔術師如果想讓你猜中，就會把銅板放在你猜的那個碗中；魔術師如果不想讓你猜中，就會把銅板放在另一個碗中。

看起來好像是你在猜銅板的位置，其實是魔術師在玩你。猜中或是猜不中，全看魔術師心情。

股市很像這種魔術手法，主力則是魔術師，每天漲漲跌跌，在那邊洗來洗去。有時候你會猜中股票，自以為很了不起，其實那是主力故意讓你猜中的，下次你就會猜錯，然後抱怨自己被主力坑殺。

有一種很簡單的做法，可以破解這種魔術手法：你就堅定不移地猜右邊的碗，魔術師不可能每次都開中間或左邊的碗，這樣太可疑了，他總得開出右邊的碗，否則會落人口實——這就是長期投資的原理，堅定不移地壓1檔股票。

但這種做法有個很嚴肅的問題，那就是碗只有3個，你堅定不移地猜，早晚會猜中；但截至2024年6月，台灣上市的股票有1,018檔，你要壓哪一檔股票呢？很簡單，就壓未來股價上漲機率高的股票。

堅守主力必經之處，守株待兔也能賺錢

就我多年在股市的觀察，其實股價會不會上漲，是有脈絡可抓的。可以關注以下幾個重點：

重點1》公司是大公司

公司愈大、新聞愈多，股價上漲的機率也愈高。

我就問各位一句話：「你有哪一天沒聽過台積電（2330）的新聞呢？」台積電根本是天天上新聞啊！至於小公司，可能倒閉了，還沒人知道那家公司的存在。

以金控股來講，14家金控每個月都會因為「金控聯合財報」上一次新聞（詳見註1），也就是說，買金控股，保證你每個月至少被新聞報導1次。

註1：金控聯合財報，指14家金控每個月都會自結獲利，而媒體會統整資料，將14家金控一起報導。

由於是14家金控聯合財報，所以中信金的消息會被合庫金（5880）的股東看到，甚至誘惑玉山金（2884）的股東來購買，這樣中信金消息的傳播效果，就被放大了14倍。這是金控的基本盤，非金控類的銀行，由於少了聯合財報的保護，會不會被新聞報導，就是個未知數了。

重點2》公司獲利佳

獲利愈好的公司，愈會受到新聞吹捧。

為何富邦金（2881）和中信金的表現，總是比國泰金（2882）和元大金（2885）好呢？原因很簡單，冠軍啊！富邦金是壽險第1（詳見註2）、中信金是銀行第1，這2家肯定會受到新聞吹捧，股價表現當然很好囉！

註2：2024年上半年，富邦人壽獲利515.8億元、國泰人壽獲利482.6億元。

雖然2024年年初，國泰金獲利超車富邦金，股價開始一路大漲，可惜5月後就被富邦金反超；如果國泰金一路超車富邦金到年底，股價將不可限量啊！

重點3》公司具有題材

公司具有題材這個說法，其實很抽象，究竟「題材」是指什麼呢？

我們都知道人工智慧（AI）概念股、台積電供應鏈概念股等，但說穿了，這些題材本質上不存在，都是新聞掰出來的。

AI概念股的AI訂單，可能還不到總訂單的1%；台積電供應鏈概念股的大客戶，其實是聯電（2303），只是偶爾做做台積電的生意，甚至因為台積電要求太多，這單生意根本是賠錢的。

如果你要去追這種題材股，很容易就會遭到股市反噬，慘賠收場。肥羊流派的主張，就是不要去追題材股。

重點4》股價線型漂亮

研究K線圖的線型，是許多財經網紅賴以為生的工具，但這玩意兒本質上沒啥用處，為什麼呢？因為新聞不會去報導股票的線型，而是比較喜歡財務面上的數據。 （Smart智富《股市肥羊：從低收入戶到8500萬資產，肥羊派操作術讓我的股票1年再賺2800萬》，作者：翁建原）

股票的線型太過抽象，新聞不敢採納這種玩意兒；主力也沒在看股票線型，謠傳他們習慣喝咖啡、聊內線。況且，1種線型有100種解釋，想研究這玩意兒，你會至死都研究不出任何結果。

我們可以發現，上述4點裡面，「公司具有題材」和「股價線型漂亮」是最不可控的，你沒有辦法追到；就算當真給你追到，也是主力故意讓你追到的，等哪天主力想坑殺散戶，你就賠錢了。

但「公司是大公司」和「公司獲利佳」，這2點其實是可控的。也就是說，只要鎖定獲利良好的大公司，例如金控股，主力早晚會跑過來，讓我們坑殺主力賺錢。

以台灣的金控股來說，數量只有14家，非常容易鎖定。我們只要在獲利良好的大型金控股樹下，等待主力兔子自己衝過來撞死，就可以完成另類的「守株待兔」，輕鬆賺到錢。

很多人會吐槽：「主力兔子如果不來呢？主力兔子如果寧願撞AI樹和台積電供應鏈樹，也不願意過來撞金控股樹呢？」那是不可能的事情，主力兔子一定會過來撞金控股樹，也必定會來撞金控股樹。

金融業是資本主義的最核心，主力兔子絕對不可能繞開金控股樹，就算主力兔子想繞開，也完全做不到。

我就問各位一句話：「哪一次台灣加權指數大漲時，金融指數（此處指上市金融保險指數）不漲呢？」或許時間上會慢個幾天，漲幅也沒那麼大，但每次加權指數大漲，金融指數都會跟著漲啊！我知道你不相信，沒關係，我舉證據出來。

2024年1月17日，加權指數下跌至17,161點（詳見註3），2024年6月24日上漲至22,813點，上漲5,652點（＝22,813點－17,161點），漲幅32.94%（＝5,652點÷17,161點×100%）。

註3：提到的加權指數、金融指數，採小數點後無條件捨去。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。※

（本文摘自Smart智富《股市肥羊：從低收入戶到8500萬資產，肥羊派操作術讓我的股票1年再賺2800萬》，作者：翁建原）