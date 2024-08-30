MSCI 季度調整盤後生效爆量 台股上漲66點收22,268點

台股30日收盤上漲66.24點，終場以22,268.09點作收，成交量4,008.4億元；台積電（2330）收盤價944元，上漲1元、漲幅0.11%。台股今日同時收周線與月線，單周上漲110.04點；單月上漲68.74點，月線拉出長下影線。

MSCI季度調整在今日收盤後正式生效，最後一盤爆出1,175億元成交量，微幅壓低指數3.52點；台積電最後一盤成交39,007張，股價被壓低3元。

今日成交金額大且走高為：聯亞（3081）、東台（4526）、台光電（2383）、先進光（3362）、光洋科（1785）、台燿（6274）、訊芯-KY（6451）、萬海（2615）、潤隆（1808）、奇鋐（3017）、聯茂（6213）及台灣精銳；成交金額大且疲軟者有：欣興（3037）、聯發科（2454）、大立光（3008）、光聖（6442）、精材（3374）、世芯-KY（3661）、亞光（3019）、新復興（4909）、玉晶光（3406）、弘塑（3131）及健樁。

第一金投顧表示，大盤碰到季線就壓回，盤面雖未破底但仍較為弱勢，大盤需要等待 NVIDIA 及台積電轉強才會有明顯上攻行情，但目前基本面較無新的亮點，難以發動攻擊，近期位階較高的個股可先減碼觀望，可尋找仍在年線附輝達與美超微引發回檔，台股資金聚焦在蘋概股近的低位階股票入手。

盤面資金重點仍然是在於各產業龍頭，尤其是蘋概、光學、散熱、AI、綠能，仍然是主流產業。保守投資屬性的可以等待指數重新站回短期均線五日、十日線後再行動作。目前第3季看好仍然看好台積電相關、AI 伺服器、散熱、蘋概、光學、重電、綠能等有數字的產業。台積電為盤面核心，其次則為鴻海、聯發科等權值股。蘋概方面可以留意大立光、玉晶光、華通等。近期重點的 AI 相關、蘋概股可以趁拉回或者整理中伺機布局。手上各股倘若跌破月線，可先減碼觀望，靜待未來轉強再行布局。