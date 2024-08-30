聯準會給的送分題…美債價格還在底部盤旋？00687B、00679B降息不到13個交易日

距離9月19日FOMC利率決策會議只剩下不到13個交易日，美債參考指標之一的美國10年公債殖利率每天睡醒就掉，8月以來一路從最高4.15%，下滑到最新約3.86%，ETF市場專家建議，降息後長天期美債價差最大，此時價格還在底部盤旋，建議投資人若有第一桶金300萬，大膽把握聯準會給的送分題，翻身就靠這一次。

投信業者表示，儘管債券ETF規模已超過新台幣2.8兆元，但明顯還有散戶不敢投入，寧願選擇震盪較大的股票型產品，反而是投資眼光較準確的法人或VIP大戶投入意願較高。

其實債券收益率比複雜的個股研究簡單許多，從存續年間、殖利率、票息率，就可估算將來報酬率，但投資回報不是一朝一夕的事，最新公布的美國經濟成長數據高於預期，顯示經濟沒有衰退疑慮，美國聯準會這次不需要猛烈降息，而是會一碼一碼慢慢降，債券價格至少2年內都會是向上趨勢，無論是積極型、穩健型或保守型的投資人都應學習債券投資法。

積極型的投資人，首推美國長天期公債，市面上最大的兩檔無非國泰20年美債（00687B）和元大20年美債（00679B），兩者只有名字不同，持債內容相差不大，至於怎麼選，只要留意折溢價，選溢價較低的就沒有買貴的疑慮，更積極的可利用槓桿型產品如00688L美債正2型產品，短期波段操作獲利。

以00687B計算，存續期是17年，目前美國利率5.25-5.5%，國際機構普遍預期2年內會降至少2%，來到3.25%左右，也就是8碼的空間，再加上持有期間領的穩定債息約4-5%，投報率有望上看4成，目前價位大概32.33元，300萬成本可買93張，2年後有機會增值到420萬。

穩健型投資人的投資人也不應錯過美債，因美債說穿了就是世界經濟霸主美國政府發的債，是「無風險資產」，債券是「固定收益型」投資產品，債息會穩定發放，相對企業發的債，美國政府較無倒債疑慮，領息、價差兩邊賺，美債才會是重視資產保全的富豪投資標配。

保守型投資人就更適合美債了，相對存股族偏好的高股息ETF，美債ETF如00687B每季配息穩健、基金流動佳、ETF經保費只有0.14%，熱門的00929、00940還要0.33%，透過證券商可隨時下單或贖回，可避開股市的大起大落，是投資殿堂最佳的避風港。