快訊

賴總統提名 張文貞任司法院長、姚立明任副院長

賀錦麗的時尚密碼：美國總統大選的腕錶政治學

京華城都委會議一面倒反對 委員早示警「害怕到時候有問題」

「一路升級！全民投資通識課」正式上線 證交所帶你看懂股市運作

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
一路升級！全民投資通識課（臺灣證券交易所/提供）
一路升級！全民投資通識課（臺灣證券交易所/提供）

8月30日證交所耗時半年製作的免費線上課程「一路升級！全民投資通識課」正式上線，課程包含多元新經濟產業、ETF、生技產業、盤中零股交易、定期定額投資、ESG與反詐騙等證交所七大重要業務宣導主題，並聘請非凡主播王軍凱及曾鐘玉擔任講師，無論是初學者或進階投資者都能受用，邀請投資大眾更加了解市場趨勢、掌握投資工具，暢行資本市場。

新手投資人想知道如何快速增加專業知識、選擇投資標的及找到合適的投資方式；而進階投資人，面對新興產業專有名詞、市場新制度、新商品，也需要系統性協助彙整資訊的管道。為了幫助大眾快速獲得豐富投資資訊及培養正確投資觀，證交所首度與線上課程平台PPA及製課公司生鮮時書合作，將業務主題以遊戲升級形式，包裝成生動活潑的線上影音課程，歡迎投資大眾隨時觀看學習。

如果想快速有效率地了解「如何參與多元新經濟發展趨勢」、「臺灣資本市場有哪些小資投資人友善措施(盤中零股及定期定額)」、「如何快速深入瞭解各類型ETF特色風險及運作」、「ESG趨勢對投資人的影響」、「如何查找重要投資資訊(投資資訊中心及ESGInfoHub)」、「如何避免落入詐騙陷阱」、「生技產業公司評估方式及可能風險」等多元議題，千萬不要錯過這門課程。

課程自8月30日上午9時在證交所官網及PressPlay Academy (PPA)線上課程平台同步上架，為落實普惠金融，課程完全免費，邀請投資人一同化身遊戲玩家，暢遊資本市場的江湖。證交所特別聲明，近期詐騙猖獗，免費課程不會邀請投資人加入群組，請投資人逕至證交所官方網站專頁即可觀看。

生技產業 證交所

延伸閱讀

證交所引領數位雲端企業邁向國際 打造多元上市新趨勢

證交所偕創投公會 辦理創新板上市公司專場活動

證交所與碳交所聯合參展 2024亞灣新創大南方成果豐碩

證交所與碳交所聯合參展「2024 Meet Greater South 亞灣新創大南方」

相關新聞

「一路升級！全民投資通識課」正式上線 證交所帶你看懂股市運作

8月30日證交所耗時半年製作的免費線上課程「一路升級！全民投資通識課」正式上線，課程包含多元新經濟產業、ETF、生技產業...

台積電（2330）這麼好的公司…為何巴菲特都捨得賣掉？ 狄驤：跟「安全感」有關

為何台積電這麼好的公司，巴菲特都捨得賣掉？

台積電開高1元 台股開盤上漲28點

台股30日開盤指數為22,230.07點，上漲28.22點。台積電（2330）開盤價為944元，上漲1元。

聯準會要降息了 為什麼資金大量湧入貨幣市場基金？

隨著金融市場覺得聯準會9月降息的機率愈來愈高，機構法人和投資人也開始為未來降息的世界預做準備。其中一件事，就是將資金投入貨幣市場基金。

台股外資大賣 公股護盤

輝達（NVIDIA）財報行情失靈，外資昨（29）日擴大賣超台股241.4億元，為8月9日來最多，主要調節台積電、廣達等人...

蘋果新機將發表 概念股跟著旺

蘋果iPhone 16即將在台灣時間9月10日凌晨正式發表，新機概念股包括大立光、華通、穩懋、宏捷科等國內零組件供應鏈已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。