權值股轉弱 台股盤中漲勢收斂10日線附近震盪

台股今天向上挑戰季線，早盤最高漲至22313.04點，不過MSCI調整結果將於尾盤生效，投資人觀望且追價意願不高，3大權值股台積電、鴻海、聯發科盤中轉弱，加權指數漲幅收斂，在10日線約22265點附近震盪。

至10時42分左右，台股加權指數達22267.95點，上漲66.1點，漲幅0.3%，成交金額新台幣1589.93億元。電子類股指數上漲0.17%，金融類股指數漲0.3%。

電子權值股台積電、鴻海早盤最高分別達947元、186元，漲幅在1%以內，9時30分後轉弱，回到平盤943元、184.5元附近。聯發科盤中翻黑，最低至1230元，跌幅1.6%。

人工智慧（AI）概念股開高走低，代工廠廣達盤中跌幅0.55%，英業達跌0.44%，伺服器機殼廠勤誠及晟銘電挫逾1%。

營建類股指數上漲超過3%，表現相對強勢，京城、潤隆勁揚超過9%，皇翔、興富發漲逾4%。

台積電正積極研發矽光子整合技術，加上國際半導體展將於下週登場，矽光子概念股備受關注，聯亞今天盤中觸漲停175元後打開，漲幅維持在7%以上，訊芯-KY盤中最高258.5元，漲幅高達7.7%。