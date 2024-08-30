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台積電（2330）這麼好的公司…為何巴菲特都捨得賣掉？ 狄驤：跟「安全感」有關

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
台積電。 路透
台積電。 路透

巴菲特大賣蘋果，提高現金水位的同時，卻也買入一支美妝零售股ULTA，截至第二季持股金額為2.66億美元，佔總持股約0.1%。

結果，市場關注的ULTA第二季財報出爐，營收和EPS都低於市場預期，且該公司還下調了財測，原本預計全年同店銷售年增率為2%～3%，如今卻為 -2%～0%，導致ULTA盤後大跌8%。

巴菲特看錯了嗎？

今年第二季是美國金融環境變得緊縮的時期，消費者需求下降並不奇怪，而隨著美金融環境變得寬鬆，我認為消費者需求將好轉，還要持續觀察下去。

當然，我認為現階段就去評斷巴菲特看對或看錯都太早了。

像是2023年巴菲特大幅增持日本五大商社持股時，市場也是一頭霧水，但一年後日經指數突破 30年來的歷史高點，只是讓眾人再次感嘆巴菲特的選股功力。

題外話，之前巴菲特賣飛台積電，許多人嘲笑巴菲特，這次巴菲特買入ULTA後卻大跌，勢必也會被嘲笑。

但我想說的是，投資本來就是做自己有信心的，即使是再好的標的，自己沒信心就是不可能抱得住。

相對的，當你看好一家企業的未來展望，自然會趁股價低迷時買入，甚至恨不得有利空消息。

因此，單純用失敗案例看巴菲特，除了能得到少許短暫的優越感外，不能讓自己學習到什麼。

與其如此，不如去探討為何台積電這麼好的公司，巴菲特都捨得賣掉？

答案就是地緣政治風險讓他抱得不安心，不如把錢轉移到日本五大商社，這就是我之前提到，勝率其實跟「安全感」有關，做讓自己感到安心的投資，才可能在股海長勝和長存。

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※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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