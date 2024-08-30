道瓊指數續創高 法人：台股區間整理待挑戰季線

美國第2季國內生產毛額（GDP）季增年率修正值為3.0%，優於初值的2.8%，道瓊工業指數收盤再創新高。法人指出，目前指數在季線與月線間量縮整理，待月均線上揚有助台股再度挑戰季線。

美股道瓊工業指數30日終場上漲243.63點或0.59%，以41335.05點作收，標準普爾500指數跌0.22點，收5591.96點；那斯達克指數下跌39.60點或0.23%，收17516.43點，費城半導體指數下跌30.31點或0.60%，收5029.25點。

台股29日受輝達（NVIDIA）財報行情失靈影響，終場加權指數下跌168.81點，收22201.85點，成交值新台幣3352.05億元。

籌碼部分，外資29日賣超241.42億元，連續7個交易日賣超；三大法人合計賣超243.57億元。

產業訊息方面，長榮航空今年與三麗鷗公司再度攜手推出3架Hello Kitty彩繪機，28日由台北出發前往芝加哥，29日抵達芝加哥歐海爾機場，安排水門儀式迎接。

富邦金受惠實現股票資本利得與本業穩定經營，今年上半年稅後純益達新台幣813.1億元，每股盈餘（EPS）5.97元，穩居金融獲利王。

電源大廠台達電透過旗下日本及韓國子公司，投資7100萬美元（約新台幣23.31億元），向日本上市公司Alps Alpine及其韓國子公司，收購取得功率電感及粉末材料相關營運業務的生產及研發設備，以及相關專利及智慧財產權等資產。