快訊

乘客搭台鐵新自強號「洗劫衛生紙」 清潔員抓包怒：你有沒有事啊？

巴黎奧運火炬太難做 日本SOTO社長想放棄但員工不肯

心臟病發作可能跟你想的不一樣 專家揭不該忽視的7種潛藏症狀

道瓊指數續創高 法人：台股區間整理待挑戰季線

中央社／ 台北30日電

美國第2季國內生產毛額（GDP）季增年率修正值為3.0%，優於初值的2.8%，道瓊工業指數收盤再創新高。法人指出，目前指數在季線與月線間量縮整理，待月均線上揚有助台股再度挑戰季線。

美股道瓊工業指數30日終場上漲243.63點或0.59%，以41335.05點作收，標準普爾500指數跌0.22點，收5591.96點；那斯達克指數下跌39.60點或0.23%，收17516.43點，費城半導體指數下跌30.31點或0.60%，收5029.25點。

台股29日受輝達（NVIDIA）財報行情失靈影響，終場加權指數下跌168.81點，收22201.85點，成交值新台幣3352.05億元。

籌碼部分，外資29日賣超241.42億元，連續7個交易日賣超；三大法人合計賣超243.57億元。

產業訊息方面，長榮航空今年與三麗鷗公司再度攜手推出3架Hello Kitty彩繪機，28日由台北出發前往芝加哥，29日抵達芝加哥歐海爾機場，安排水門儀式迎接。

富邦金受惠實現股票資本利得與本業穩定經營，今年上半年稅後純益達新台幣813.1億元，每股盈餘（EPS）5.97元，穩居金融獲利王。

電源大廠台達電透過旗下日本及韓國子公司，投資7100萬美元（約新台幣23.31億元），向日本上市公司Alps Alpine及其韓國子公司，收購取得功率電感及粉末材料相關營運業務的生產及研發設備，以及相關專利及智慧財產權等資產。

新台幣 長榮航空

延伸閱讀

用隔日沖操作高價股獲利更驚人

台股外資大賣 公股護盤

富邦壽投資台股報酬率飆27% 總座韓蔚廷對前景「審慎樂觀」

長榮航「閨蜜機」飛向芝加哥

相關新聞

台積電（2330）這麼好的公司…為何巴菲特都捨得賣掉？ 狄驤：跟「安全感」有關

為何台積電這麼好的公司，巴菲特都捨得賣掉？

台積電開高1元 台股開盤上漲28點

台股30日開盤指數為22,230.07點，上漲28.22點。台積電（2330）開盤價為944元，上漲1元。

聯準會要降息了 為什麼資金大量湧入貨幣市場基金？

隨著金融市場覺得聯準會9月降息的機率愈來愈高，機構法人和投資人也開始為未來降息的世界預做準備。其中一件事，就是將資金投入貨幣市場基金。

台股外資大賣 公股護盤

輝達（NVIDIA）財報行情失靈，外資昨（29）日擴大賣超台股241.4億元，為8月9日來最多，主要調節台積電、廣達等人...

蘋果新機將發表 概念股跟著旺

蘋果iPhone 16即將在台灣時間9月10日凌晨正式發表，新機概念股包括大立光、華通、穩懋、宏捷科等國內零組件供應鏈已...

今日最夯股／《黑神話：悟空》刺激板卡需求 青雲挑戰歷史高點

股市瞬息萬變，標的五花八門，哪一檔個股是每天市場最關注的人氣指標及話題，請看經濟日報每日精選的今日最夯股。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。