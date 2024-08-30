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威京集團主席押了！京華城容積率弊案 法院裁定沈慶京羈押禁見

台股外資大賣 公股護盤

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

輝達（NVIDIA）財報行情失靈，外資昨（29）日擴大賣超台股241.4億元，為8月9日來最多，主要調節台積電（2330）、廣達等人工智慧（AI）概念股， 大盤一度大跌359點，下探22,000點整數支撐，幸賴八大公股券商砸54.1億元護持，終場下跌168點，收在22,201點。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生、兆豐投顧董事長李秀利等名師看法，輝達展望仍然強勁，只是沒有達到市場最樂觀的期待，在消化失望性賣壓後，短線仍以區間整理走勢為主，個股題材表現空間較大，今（30）日適逢MSCI（明晟）半年度調整盤後生效，慎防爆量甩尾。

三大法人昨日賣超244.2億元，其中，外資持續偏空操作，單日賣超241.4億元，連七賣、累計提款674.9億元，統計8月來賣超1,300.1億元，暫居今年單月第三大，僅次於7月的3,502.5億元、4月1,495.3億元；外資在台指期留倉淨空單單日小減272口，至36,971口。

投信單日加碼30.3億元，連十買、累計買超296億元，8月以來共買超1,191.5億元，已超越7月成為史上單月第二大買超金額，僅低於今年3月高股息ETF密集進場時的2,020.1億元；自營商反手賣超33.1億元。

八大公股行庫單日承接54.1億元，是8月9日以來最多，主要敲進台積電、鴻海、廣達、中信金等權值股，連七買、累計挹注158.4億元買盤，扮演台股穩盤要角。

台積電 董事長

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