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美超微延交財報「股價崩跌19%」 法人：AI伺服器非標準品難轉單

中央社／ 台北29日電
美超微電腦（Supermicro）遭做空機構指控帳務問題及放空股票後，宣布延後遞交全年財報，引發股價崩跌19%。路透
美超微電腦（Supermicro）遭做空機構指控帳務問題及放空股票後，宣布延後遞交全年財報，引發股價崩跌19%。路透

人工智慧（AI伺服器製造商美超微電腦（Supermicro）遭做空機構指控帳務問題及放空股票後，宣布延後遞交全年財報，引發股價崩跌19%。法人分析，財報瑕疵可能影響市場情緒，不過AI伺服器代工並非標準品、生產複雜，美超微不會那麼快面臨客戶轉單。

美國公司「興登堡研究」（Hindenburg Research）27日曝光持有美超微股票做空部位，並指控美超微進行「會計操控」。美超微28日在聲明中表示，由於需要更多時間評估其財務報告的「內部控管有效性」，延後遞交年報。

針對部分華爾街分析師認為美超微恐流失訂單、讓競爭對手戴爾（Dell）得利，華南投顧董事長儲祥生今天接受中央社記者電訪指出，美超微財報有瑕疵，對市場情緒多少有些影響；不過AI伺服器代工並非標準品，各家業者要做成整套系統，生產上有點複雜。

儲祥生進一步解釋，代工產業還要考慮到長期關係經營、新產品Design in（設計導入）週期等面向，因此美超微不會那麼快面臨客戶轉單。

儲祥生表示，影響市場氛圍的另一個因素，是AI晶片大廠輝達（NVIDIA）財報遜於部分分析師的高標樂觀預期，他認為是外界對輝達設下的標準太高，加上輝達基期墊高，成長率一定會受到影響。

儲祥生觀察，目前4大雲端服務供應商（CSP）業者還在持續投資，帶動AI伺服器需求成長，「雖然不知道贏了有什麼獎品，但如果不繼續投資，就代表比賽已經輸了」。只要CSP業者持續擴大資本支出，就有機會帶動AI概念股表現。

AI 伺服器 財報

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