就市論勢／成衣、製鞋、自行車 看俏
盤勢分析
台股自8月初觸底V型反轉向上以來，近期走勢轉為高檔橫向整理，由於聯準會主席鮑爾在全球央行年會傳達降息訊號，預期9月應會降息1碼，加上蘋果新機即將發表，雖市場對輝達財報及展望期待過高導致股價出現修正，但因未來成長性仍在，預期長線仍將支撐台股持續上漲。
即將在9月4日登場的半導體展將是觀察重心，因先進封裝與設備訂單持續成長，且台灣企業在這部分參與程度愈來愈高，相關產業後市依然樂觀看待。雖短期內不排除大盤可能因短線漲幅較高或利多出盡回檔整理，但有持續正向基本面做支撐，預期回檔幅度不會太深，應不會跌破8月初低點，若出現拉回，將是極佳進場點。
投資建議
8月初引發市場劇烈震盪，除日銀升息造成套利交易退場，輝達GB晶片延後出貨也是其中一項因素，不過GB晶片雖延後至明年第1季出貨，最近H系列晶片卻見到急單，顯示對晶片需求仍然強勁。
隨企業陸續導入AI、成本降低效益可見，AI相關應用仍有極大發展空間，從AI伺服器、ASIC、先進製程與封裝，到陸續推出的手機與PC搭載AI應用，長期成長動能可期，若遇回檔可再加碼。
此外，美國降息後有望刺激消費需求，因此看好成衣、製鞋、自行車等消費類股。至於具有題材性但未來兩、三年仍難見到實質獲利族群，建議謹慎看待，不過度追高。
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