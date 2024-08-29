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12檔量價齊揚股 盤面焦點

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（29）日隨美股走跌，10日線得而復失，但盤面仍有不少題材股積極表態，其中，先進光（3362）、聯鈞長榮航等近日法人買超股，展現量價齊揚氣勢，維繫多頭人氣，預料將持續成為買盤關注焦點。

輝達（NVIDIA）上季財報優於預期，但本季展望不如市場預期樂觀，加上供應鏈美超微財報陰影，拖累台股昨日回測22,000點，外資在期現貨持續站在賣方扮演主要關鍵，所幸市場殺低意願不高，尾盤跌勢收斂。

12檔量價齊揚代表個股
12檔量價齊揚代表個股

盤面資金持續良性輪動，以個股題材表現為主，以近五日法人敲進逾1,500張個股來看，東台、先進光、聯鈞、上詮、臻鼎-KY、建漢、華通、燿華、昇達科、正基、矽格、長榮航等強勢股，單日漲幅達2.0%至9.9%不等。

蘋果秋季新品發表會即將登場，iPhone 16可望導入人工智慧（AI）功能備受矚目，部分市場資金流向相關供應鏈，臻鼎-KY昨日股價強漲7.0%收137.5元，突破季線壓力，帶動華通、燿華等印刷電路板（PCB）股同步強勢。

台北國際半導體展即將舉行，今年重點聚焦於先進製程、矽光子領域議題，聯鈞已連二季獲利，上半年每股稅後純益（EPS）0.7元，預計下半年將與主要客戶完成矽光子認證，搶攻AI商機，昨日股價漲7.5%收172元，同族群的上詮亦漲7.0%收189.5元。

台股 聯鈞 長榮航

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