歐洲市場具潛力！DWS全球投資長樂觀：中小型股成焦點、優於大型股

德意志資產管理（DWS）29日舉行全球投資長展望記者會，除持續看好人工智慧（AI）長線趨勢、探討歐美兩大市場主要差異外，更加看好歐洲市場潛在的投資機會，尤其歐洲中小型股的投資潛力。

本次首度訪台的DWS全球投資長兼瑞士執行長Bjoern Jesch分析，在全球市場中，歐洲和美國市場的差異日益明顯。歐洲尤其以製造業為核心，德國更是其中的典型代表。

根據數據顯示，德國製造業占GDP的比重接近20%，而整個歐元區的比重也達到15%。相比之下，美國市場則以科技股為主導，製造業占GDP比例較低，因此美股相對歐股表現更為出色。不過，歐洲市場並非全無優勢，儘管股市增長相對緩慢，但隨著能源價格的回穩和赤字的控制，歐洲的經濟狀況正在穩步改善。

Bjoern Jesch指出，根據數據顯示，歐股估值也相對較低，歐股指數相對於美國S&P 500的折價幅度達約40%，因此歐洲市場潛力可能被低估，特別是在中小型股方面潛力十足。

他分析，歐洲中小型股儘管在市場下跌時，跌幅雖略高於大型股，但在市場上漲時，中小型股的表現通常更為強勁，而這些中小型企業往往更具創新力，能夠快速適應市場變化，有望在未來市場復甦中將會有更佳的表現。

舉例而言，在歐洲藥物行業中，AI技術的應用隱含巨大潛力，尤其製藥公司利用AI來分析和處理過去的龐大數據，使藥物的研發過程更加精準和高效。此外，也能針對特定疾病，尤其是癌症等，開發出客製化治療方案，從而改善患者的治療效果。

此外，AI技術的發展成市場關注焦點。DWS亞太區投資長吳雙榮指出，資料中心（Data Center）是AI運作的核心，而資料中心的建設與能源的供應息息相關，特別是在處理大量數據時，對能源的需求極高，預計2050年天然氣仍將是主要的能源來源之一。同時，資料中心的擴展對於銅和鋁等材料需求增長，預估2035年對銅的需求量將是2022年的兩倍。

Bjoern Jesch補充，雖然目前與AI相關的科技股估值較高，但企業的盈利能力是真實且可觀，與2000年網路泡沫時期不同，當時許多科技企業僅有投資但無法實現獲利。他預估，AI的發展可能會「短期內被高估，長期內被低估」，因此未來幾年內，AI技術可能會帶來更大的經濟效益。