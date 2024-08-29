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外資賣超241億元…中信金續居冠軍！已被連九賣、共遭倒貨逾42萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股早盤以22,136.31點開出，一度下滑至22,010.89點，終場收在22,201.85點，下跌168.81點，跌幅0.75%，三大法人賣超243.57億元。記者余承翰／攝影
台股早盤以22,136.31點開出，一度下滑至22,010.89點，終場收在22,201.85點，下跌168.81點，跌幅0.75%，三大法人賣超243.57億元。記者余承翰／攝影

台股29日收在22,201.85點，下跌168.81點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超241.42億元，求娶新光金（2888）的中信金（2891）持續遭外資賣超57,303張，居外資賣超個股冠軍，已是連九賣，合計遭外資賣超44萬303張。

台股早盤以22,136.31點開出，一度下滑至22,010.89點，終場收在22,201.85點，下跌168.81點，跌幅0.75%，三大法人賣超243.57億元，其中，外資賣超241.42億元，投信買超31.03億元，自營商賣超（合計）33.18億元，其中自營商（自行買賣）賣超8.87億元，自營商（避險）賣超24.31億元。

輝達營收及展望出爐，第3季營收預測值不如市場上最樂觀的預期，盤後股價下跌，拖累台股一同下挫，台積電在收943元，跌幅2.18%，鴻海收184.5元，下跌1元；但聯發科表現強勢，收在1,250元，漲幅4.16%。

蘋果秋季新品發表會將登場，蘋概股成為盤面上的亮點，大立光領軍上漲，收在3,200元，上漲185元，漲幅6.13%，帶動玉晶光、宏捷科、全新、臻鼎-KY等股同步大漲。

統計外資賣超前十大個股依序是中信金、台積電、群創、中石化、復華台灣科技優息（00929）、華航、鴻海、開發金、國泰永續高股息、英業達等；中信金居外資賣超第一名，單日賣超57,303張，其次是賣超台積電21,788張。

統計外資買超前十大個股依序是元大台灣50反1（00632R）、長榮航、東台、景碩、友達、復華富時不動產（00712）、建漢、統一、台泥、燿華等。

三大法人 中信金 個股 台股 外資 自營商

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