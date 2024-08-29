聯準會918降息前夕「這題材將輪流發酵」 科技股題材一次盤點

台股7月中展開大回檔，8月跌深反彈，現在8月即將結束，大盤指數還沒回到季線之上，法人表示，美國聯準會降息前，半導體還有題材可期，包括國際半導體展、蘋果新手機，以及美國大選辯論結果。

國泰投信經理人蘇鼎宇表示，台股從7月中以來震盪拉大，科技股漲多拉回，來不及撿便宜的不需要過於扼腕，距離下一次9月18日的美國聯準會FOMC利率會議前，半導體還有多個題材會輪流發酵，包括9月4日至6日登場的SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展、9月9日的Apple發布會、甚至9月10日的美國大選辯論結果，都會牽引市場波動。

美股道瓊近期刷新高，但以科技股為主的那斯達克指數及費城半導體指數卻在不同位階，分析師指出，那斯達克指數在季線上震盪，費半指數則是連季線都站不上去，資金明顯轉向沉寂多時的非科技股，消費及金融類股現在都在大漲，但資金現在不在科技股，不代表不會回來科技股。

分析輝達財報，蘇鼎宇表示，輝達來自資料數據中心的獲利增長超乎預期，截至第2季整體營收為300.4億美元，年成長122％，輝達並公開說明晶片需求強勁，總出貨量將增加而非減少。但輝達晶片算力跟省電能力舉世無雙，明年才是Blackwell晶片的大幅出貨期，AI就是趨勢，多位科技巨頭將帶動未來的經濟發展，可以說在AI軍備競賽中，輝達若是最大贏家，也不能少了台灣科技國家隊這些重要夥伴。