輝達財報揭曉後…9月台股怎麼走？法人曝這類股將成沉悶盤勢中亮點

時序將進入第3季的最後一個月，到底在輝達（NVIDIA）財報及第3季營收展望揭曉後，台股9月會怎麼走？哪些族群可以布局？法人認為，9月上半個月恐是區間整理的橫盤走勢，但是，蘋概股可望成為沉悶盤勢中的亮點，另外，金融股、台積電（2330）、鴻海（2317）、AI股、IC設計股等也都值得留意。

在截至7月28日的第2季，輝達營收為300.4億美元，創下新高，超過市場預期的287億美元，第2季營收年增122%；第2季淨利從去年同期的61.8億美元，或每股25美分，成長逾一倍到166億美元，或每股67美分；調整後每股盈餘是68美分，超越預期的64美分。

輝達預估第3季營收入將達約325億美元，上下浮動2%；雖然分析師平均預期為319億美元，但預期區間的高端則達379億美元；調整後毛利率為75%，上下浮動50個基點，略低於市場預期的75.5%；輝達第2季毛利率為75.7%，略低於平均預期的75.8%。

輝達展望沒太多驚喜，預估第3季營收年增長最多83%，是六個季度內首度出現年成長低於100%，引發市場討論，也造成盤後股價震盪，一度小漲2%隨後大跌8%；台積電29日收在943元，下跌21元，跌幅2.17%，台股則是收在22,201.85點，下跌168.81點。

時序將進入第3季的最後一個月，9月的台股會怎麼走？在輝達財報及展望出爐後，後續的影響會有多強？法人認為，事實上，輝達的財報及第3季的展望都優於市場預期，僅是營收未達到市場最樂觀的預期，因此，輝達股價雖可能壓回修正，但時間及幅度不致於太長或太大。

統一投顧董事長黎方國表示，9月的第一周有多個數據會公布，包括ISM製造業指數、ISM服務業指數、還有下周五的非農就業人口及失業率，這些數據將會對9月18日Fed的降息幅度將速度造成影響，另外，蘋果秋季新品發表會，iPhone新機將亮相，還有輝達的後續影響等，都是影響9月台股表現的重要因素。

黎方國分析，如果公布的數據不好，Fed降息2碼，市場將擔心是否為景氣不好所造成，恐影響股市表現，可能拉回再測支撐；若是數據表現溫溫的，Fed降息1碼，股市可望朝樂觀解讀，有機會再往上墊高。

至於輝達的部分，黎方國認為，在第2季財報及第3季的展望上，都優於市場的共識預測，只是比最樂觀的差，從統計上來看，是不需要採用最極端的預測，另外，市場認為輝達的成長變緩，黎方國解釋，隨著營收規模的變大，成長變緩是一定的；因此，預估輝達股價修正時間不會太長，可能1~2天就會上漲。

黎方國表示，9月仍有多個影響股市表現的因素，預估上半個月將是區間整理的橫盤走勢，大盤指數區間約在半年線至季線間整理（約21,500~22,500點）；不過，在沉悶盤勢中，蘋概股可望擔綱主流角色，成為盤面上的亮點，可留意純度高、占比大的蘋概股，包括光學股及射頻元件股、鴻海等。

另外，金控股也可以留，由於股利大多在9月入帳，將挹注獲利的表現，大金控如國泰金（2882）、富邦金（2881）都可以留；半導體展也將召開，相關的半導體族群也可望有機會表現。

證券分析師張陳浩認為，以輝達在盤後的表現來看，跌勢並沒太重，因此，股價雖受到第3季展望不如最樂觀預期的影響而下跌，但預估應是小回檔的表現，不過，台股9月以區間整理的表現居多，整體修正不會太多，預估大盤指數約在月線到季線間震盪。

張陳浩表示，台積電、AI股的廣達（2382）、技嘉（2376）、川湖（2059）、勤誠（8210）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、還有跌深的IC設計股，訊芯-KY（6451）、世芯-KY（3661）、創意（3443）等都可以留意；另外，蘋概股也可以留意。