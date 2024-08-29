準備抽紅包了！這檔台積電概念股抽中可賺4.9萬、報酬率44.54%

中美晶（5483）旗下台特化（4772）預計9月20日掛牌上櫃，8月30日到9月3日辦理競價拍賣，接著在9月9日~ 11日啟動公開申購作業，每股承銷價暫定為110元，以29日興櫃收盤價159元計算，若是抽中這檔台積電（2330）概念股，可望賺進4.9萬元，報酬率44.54%。

台特化辦理競價拍賣，競標張數6,800張，最低投標價格88元，8月30日到9月3日投標，預計9月5日開標；公開申購則在9月9日~11日進行，每股承銷價暫定110元，預計9月20日掛牌上櫃。

台特化主要產品為矽乙烷，主要用於化學氣相沉積（CVD）製程，為半導體產業進入先進製程時代的關鍵矽基化合物薄膜的關鍵性材料，目前已建立全球矽乙烷最大產能單一生產線，獨創的超高純度特殊氣體合成純化技術，可同時產出矽乙烷、矽丙烷，產品已行銷六國。

台特化是半導體供應鏈特化廠中的指標公司，今年上半年合併營收4.05億元，年增95.96%，稅後純益1.56億元，已超過去年整年度獲利金額，每股純益（EPS）1.13元。

董事長徐秀蘭先前曾透露，中美晶已持有3成台特化，還會繼續增持；同時預期台特化下半年營運將優於上半年，且保持雙位數成長；明年無水氟化氫（AHF）開始量產出貨，挹注營運表現，預期明年業績將比今年更好。