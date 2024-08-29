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台股下跌168點 三大法人賣超243億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股29日開低，不過盤中跌勢縮小，收在22,201.85點，下跌168.81點，跌幅0.75%，成交量3,352.06億元，三大法人賣超243.57億元。聯合報系資料照
台股29日開低，不過盤中跌勢縮小，收在22,201.85點，下跌168.81點，跌幅0.75%，成交量3,352.06億元，三大法人賣超243.57億元。聯合報系資料照

台股29日開低，不過盤中跌勢縮小，收在22,201.85點，下跌168.81點，跌幅0.75%，成交量3,352.06億元，三大法人賣超243.57億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超241.42億元，投信買超31.03億元，自營商賣超（合計）33.18億元，其中自營商（自行買賣）賣超8.87億元，自營商（避險）賣超24.31億元。

因輝達營收展望不及最樂觀的預期，輝達盤後續跌，拖累台股一同下挫，台積電（2330）收943元，跌幅2.18%，鴻海（2317）小跌收184.5元。聯發科（2454）表現強勢，收1,250元，漲幅逾4%。蘋果即將於9月9日進行秋季新品發表會，蘋概股成為盤面上的亮點，大立光（3008）領軍上漲逾6%，收3,200元，帶動玉晶光（3406）、宏捷科（8086）、全新（2455）、臻鼎-KY（4958）等股也同步大漲。

三大法人 台股 外資

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