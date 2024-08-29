NVIDIA財報很好只是對市場來說「不夠好」！狄驤：把過於樂觀的投資人洗出場

NVIDIA財報很好，但對市場來說不夠好，NVIDIA盤中下跌2%後，盤後再大跌7%..

Nvidia第二季營收達300億美元，高於預期288.6億美元，也超過NVIDIA自己的財測高標 第二季EPS 0.68美元，高於預期0.65美元 第二季毛利率從78.9%降至75.7%，高於預期75.5%，而這部分毛利率下滑，NVIDIA在上一季財測已經提醒過大家 NVIDIA預計第三季營收為318.5億至331.5億美元，高於預期平均值的319億美元，但遠不及最高預期的379億美元，且NVIDIA的財測意味著，第三季營收年增率高標為82.9%，這是六季以來首次低於三位數 NVIDIA承認Blackwell之前存在問題，但已改進，預計第四季將帶給公司數十億美元的收入，只是NVIDIA並沒有提到這數十億美元，相較之前的預估是增加還減少，引發市場擔憂 NVIDIA宣布500億美元的回購計劃，但短線上不足以扭轉估值修正的市場變化

簡而言之，我們在幾個月前跟大家分享過，NVIDIA基本面基期墊高的情況下，不可能每次帶給市場驚喜，更多的可能是驚嚇，這點在上一季的財報就能找到蛛絲馬跡，這也是現在進行式。

當然，Nvidia的好毋庸置疑，所以財測不達高標，加上Blackwell的出貨疑慮，只是把過於樂觀的投資人洗出場，我認為這對市場來說反而是件好事，因為這代表NVIDIA估值將快速修正，離基本面愈來愈近，未來股價發展會更穩健，現在要觀察的就是，這些失望賣壓何時消化完畢了。

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