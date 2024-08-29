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台股修正跌168點收22,201點 台積電下挫21元收943元

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台股修正跌168點收22,201點 台積電下挫21元收943元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
輝達（NVIDIA）財報雖優於預期，不過台股29日開低於平盤下震盪，終場收22,201.85點，跌168.81點、跌幅0.7%，成交金額3,352.0億元。聯合報系資料照 許瑋珂
輝達（NVIDIA）財報雖優於預期，不過台股29日開低於平盤下震盪，終場收22,201.85點，跌168.81點、跌幅0.7%，成交金額3,352.0億元。聯合報系資料照 許瑋珂

輝達（NVIDIA）財報雖優於預期，不過台股29日開低於平盤下震盪，終場收22,201.85點，跌168.81點、跌幅0.7%，成交金額3,352.0億元。另外，櫃買指數開低走高，收張0.2%。台積電（2330）收943元、跌21元。

強勢族群方面，矽光子族群繼28日續強，包括：聯亞（3081）、上詮（3363）、聯鈞（3450）、波若威（3163）、穎崴（6515）、矽格（6257）、訊芯-KY（6451）等紛紛走強；其他族群還有光學族群的玉晶光（3406）表現最強勢收漲%、大立光（3008）、亞光（3019）、今國光（6209）也收漲逾以上。

在成交量排行榜中，量大且股價走強的個股包括：聯亞、東台、永光、和樁、健樁、承啟、新復興、上詮等；反之量大卻走弱的標的則有擎亞、志聖、中石化、中工、台新金、廣達、台積電等。

綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等市場名師表示，目前台股市場正處於觀望階段，接下來還有美國經濟數據，因此更關鍵的是下周即將公布的三個重經濟指標，包括ISM製造業指數、ISM服務業指數以及非農就業人口和失業率。

三大數據將直接影響市場對美國聯準會降息幅度的預期，若數據表現不算太差，市場可能預期降息一碼，可能會帶來利多的反應；但若數據表現太差，則會導致聯準會降息兩碼，將被視為經濟惡化的警訊，進而引發股票市場恐慌。

因此，留意短線上市場可能會在月線與季線之間進行區間震盪，建議投資人著重於選股，以應對區間震盪的多頭行情。選股方向以AI概念股、先進半導體及封裝、設備、光通訊、板卡、運動概念股、航空、散裝、壽險等族群。

另一方面，下周國際半導體展盛事，以及9月10日蘋果新產品發表在即，相關題材股將可受惠。惟中東、俄烏等地緣政治局勢及日圓走勢仍須留意風險，預期台股維持在月線至季線間震盪，操作建議分批布局，汰弱留強。

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