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季線重壓大盤無礙ETF受益人及規模續創新高 9月除息14檔

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
9月即將除息的14檔台股ETF。資料來源／CMONEY
9月即將除息的14檔台股ETF。資料來源／CMONEY

台股反彈遇壓力，目前還站不上季線，但不影響ETF（指數型股票基金）買氣，統計62檔台股ETF受益人數來到951萬人，規模增長至2.52兆元，雙雙再新高，高息ETF一樣是備受青睞。9月除息的台股ETF有14檔，其中有5檔季配及1檔雙月配。

9月除息的季配台股ETF中，以規模最大的00919（2448億元）為例，8月底即將公告第6次配息，前五次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7元，連續5次預估年化配息率逾10％，市場關注第6次是否將維持高配息，此次除息能否順利息利雙收，是投資人考慮是否在除息前卡位的關鍵。

群益投信表示，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，目前市場上有多檔台股高息ETF供投資人選擇，除了觀察配息率外，填息以及報酬表現等，也都是重要的考量指標。

群益基金經理人謝明志表示，台股企業獲利仍持續上揚，2024年年增率34％，因此不看淡台股後市表現；不過，台股ETF的成分股選股邏輯很重要，一定要「精準高息」以及「精準領息」，重視企業的獲利成長率，一家公司每股獲利（EPS）持續成長，才能配得出高股利，且配息後有填息機會，也不用過度擔心股價修正風險。

台股示意圖。圖/本報系資料照片
台股示意圖。圖/本報系資料照片

ETF 台股

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