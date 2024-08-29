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AI族群走弱 台股盤中下挫359點探22010點

中央社／ 台北29日電
人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）盤後股價重挫近7%，台積電、鴻海及廣達等AI相關族群紛紛走跌，影響台股走勢疲弱，盤中指數下挫359.77點，下探至22010.89點。圖／聯合報系資料庫
人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）盤後股價重挫近7%，台積電、鴻海及廣達等AI相關族群紛紛走跌，影響台股走勢疲弱，盤中指數下挫359.77點，下探至22010.89點。圖／聯合報系資料庫

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）盤後股價重挫近7%，台積電、鴻海及廣達等AI相關族群紛紛走跌，影響台股走勢疲弱，盤中指數下挫359.77點，下探至22010.89點。

至10時36分，台股加權指數22133.67點，下跌236.99點，成交值新台幣1821億元。

輝達盤後公布第2季財報，季營收300.4億美元，並預期第3季營收將達325億美元，上下浮動2%，優於市場平均預期的317.7億美元水準，不過低於部分分析師的樂觀預估，盤後股價重挫近7%。

輝達主要晶片代工廠台積電美國存託憑證（ADR）盤後同步走跌，下挫逾3%，今天股價震盪走低，盤中達937元，下跌27元，市值縮水7002億元，滑落至24.29兆元，影響大盤219點。

鴻海與廣達分別滑落至180元及266.5元，下跌5.5元及12元，技嘉及緯創等AI族群也紛紛走跌，為盤面弱勢族群。

大立光、聯發科及世芯-KY等高價股震盪走高，表現相對強勢。整體電子類股指數仍下跌逾1%。

傳統產業股多數走低，電纜、汽車、玻璃和營建類股指數下跌逾1%，表現相對弱勢；水泥及橡膠類股指數震盪走高，由黑翻紅，相對強勢。

AI 台積電 台股 輝達

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