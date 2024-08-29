輝達財報營收展望都好 股價為何下殺？市場資金琵琶別抱

輝達（Nvidia）財報亮眼，盤後電子盤卻大跌，連帶台股的台積電也跌，分析師表示，市場對輝達的財報及展望雞蛋裡挑骨頭的原因無它，資金現在在非科技族群，手持科技類股票的投資人耐心等待資金回來即可。

輝達迎來股票分割後的首次財報，國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，輝達上季營收及獲利都優於預期，後續展望也高於市場平均值，GB200設計缺陷延後出貨的市場傳聞也獲得澄清，但就在財報公布後，盤後電子盤漲不上去，隨即下殺一度重挫約7％，最後跌幅收斂至約2％左右。

蔡明翰指出，輝達的財報優於市場預期平均值，但為何股價不漲反跌，最大的原因就是市場資金現在在非科技族群，道瓊這兩天創新高，但費半指數連季線都站不上去，顯然是資金往非科技族群移動，非科技族群落後補漲。

蔡明翰認為，非電族群繼續補漲，道瓊繼續創高當然不是壞事，只是當落後補漲告一段落後，資金還是會回到科技股，科技股主流是輝達及台積電，股價轉強只是時間的問題；同時，道瓊強勢走高的現實下，費半指數若要跌破所有均線轉為空頭，是不可能發生的事，

科技類股股價下檔有限，但在資金尚未回流前，無法寄望大漲，蔡明翰表示，美國聯準會9月降息，將帶來市場期盼資金行情，在經濟基本面並沒有問題的情況下，投資人只需要耐心等待。