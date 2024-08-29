輝達營收展望遜於樂觀預期 AI族群回檔
AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）第3季財測不如部分分析師的樂觀預估，盤後股價下挫逾8%，拖累輝達概念股及人工智慧（AI）族群今天走勢。台積電、鴻海早盤皆下跌超過2%，最低分別達937元、180元，失守5日線。
輝達AI伺服器代工廠廣達、技嘉早盤跌幅超過3%，緯創、英業達、緯穎挫逾2%，散熱廠雙鴻、奇鋐跌幅也超過2%，伺服器機殼廠勤誠、營邦跌逾1%。
輝達第2季營收300.4億美元（約新台幣9609億元），預期第3季營收將達325億美元，上下浮動2%，優於市場平均預期的317.7億美元水準，不過低於部分分析師的樂觀預估。
天風國際證券分析師郭明錤今天在社群平台X（前身為推特）發文表示，輝達公布財報後的股價表現，比較像是反應短線投資人對第2季財報的看法，不代表未來數月的股價趨勢。輝達指出，Blackwell晶片將在第4季貢獻營收，算是釐清投資人對GB200出貨遞延的顧慮，有利未來數月股價趨勢。
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